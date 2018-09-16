В «Вальсе нашей молодости»: Росгвардия станцевала с томичами

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-16T15:08:22+03:00

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Томичи первыми в России присоединились к всероссийской акции «Вальс нашей молодости», которая ежегодно проходит накануне Дня старшего поколения. Вчера, 15 сентября, представители томской Росгвардии и Северского соединения при поддержке городской администрации приготовили для томичей и гостей города праздничную концертную программу.

Акция «Вальс нашей молодости» в Томске.

Хотя, несмотря на заявленную в анонсе тематику предстоящего концерта, молодых людей на площади Новособорной было не меньше взрослой публики. Предваряя удивление публики, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Томской области подполковник полиции Татьяна Крестинина объяснила томичам, что «войска национальной гвардии - это не только выполнение служебно-боевых задач, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан. В рядах росгвардейцев много уникальных личностей и настоящих талантов, которые, наряду с качественным выполнением должностных обязанностей, на высочайшем уровне проявляют свои творческие способности, благодаря они которым известны не только в России, но и за рубежом».

Акция «Вальс нашей молодости» в Томске.

На протяжении концерта ведущие программы военнослужащие прапорщик Татьяна Найдукова и старший лейтенант Павел Пастеров не давали, в буквальном смысле, публике опомниться. Каждый последующий номер предварялся стихами о любви, молодости, задоре, мудрости и жизни. В ходе концерта они предложили присутствующим принять участие в конкурсе на лучшую танцевальную пару, на что томичи с удовольствием откликнулись. С особой торжественностью ведущие наградили самых талантливых участников выставки детских рисунков на тему «Осень, очей очарованье!», проводимой Управлением Росгвардии по Томской области накануне Дня старшего поколения.В этом томичам предстояло убедиться самим. Захватывающее душевное волнение у присутствующих вызывало выступление духового военного оркестра Северского соединения и ансамбля войсковой части «Люди в погонах». Томичи задорно танцевали под «Банбалео» и «Поппури на русские народные песни», подпевали солистам ансамбля, умилялись над исполнением песен «Прадедушка» Алексеем Юдинцевым и «Катюша» Ариной Крутько, участниками Фестиваля детской патриотической песни, аплодировали творческим коллективам воспитанников и учащихся подшефных Росгвардии Томского кадетского корпуса и МАОУ Лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска. Вызывали восторг выступления танцевального и певческого коллективов общеобразовательной школы № 25 и Дома творчества «У Белого озера». Максим Уточкин, сын военнослужащего Управления Росгвардии, поразил публику эмоциональным прочтением стихотворения «Василий Теркин» Александра Твардовского.

Акция «Вальс нашей молодости» в Томске.

Несмотря на прохладную и дождливую погоду, все пришедшие на праздник улыбались, танцевали, делились воспоминаниями молодости и с благодарностью отзывались о проведенном Росгвардией сегодняшнем мероприятии, по завершении которого все участники были поощрены почетными грамотами, благодарственными письмами и сладкими подарками.

Акция «Вальс нашей молодости» в Томске.

Отметим, на протяжении всего мероприятия сотрудники УМВД обеспечивали охрану общественного порядка.