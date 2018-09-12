Не пустили в Турцию: пьяной томиче отказали в авиаперелете

СЕГОДНЯ 11:16 2018-09-12T11:28:49+03:00

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28-летняя томичка осталась без отпуска в Турции, на борт самолета, отправившегося в Анталию, девушку не пустили.

Согласно информации сайта УТ МВД по СФО, инцидент произошел в международном аэропорту «Алексей Леонов». Сотрудники транспортной полиции во время регистрации на рейс «Кемерово-Анталия» обратили внимание на пьяную пассажирку.

- Плохую координацию 28-летней пассажирки заметили не только транспортные полицейские, но и командир воздушного судна, который в это же время вместе с экипажем проходил таможенный контроль. Он отказался нетрезвой авиапутешественнице в перелете, о чем был составлен соответствующий акт, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Вместо курорта молодой путешественнице пришлось отправиться в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту. За «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» на девушку был составлен административный протокол. Кстати, факт алкогольного опьянения подтвержден результатами медицинского освидетельствования.