Марина Якуба: «Стремимся, чтобы все наши дети были успешными»

СЕГОДНЯ 08:15 2018-09-12T08:19:30+03:00

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Признание заслуг, высокая награда – это своего рода «звёздный час» человека, а нас, журналистов, всегда интересует, в чём же «секрет успеха»? Как приходят и остаются верны нелёгкой учительской профессии? Как работать с современными детьми и их родителями? Что волнует директора гимназии? О чём мечтает Марина Ивановна?

…Нынешний сентябрь для директора гимназии, учителя немецкого и английского языков М.И.Якуба- 33-й. В педагогике она с 1986 года, директором гимназии № 24 работает десять лет.

- Мне нравится моё дело, моя профессия, нравится учить детей, нравится с ними общаться, быть им не только учителем, но и другом. Так сложилось, это смысл моей жизни, и в другом себя не вижу, - говорит Марина Ивановна.

… Удивительно, но о профессии учителя она никогда не думала, родители мечтали, чтобы дочка посвятила жизнь медицине. Однако после экскурсии в анатомический музей десятиклассница поняла, что не сможет стать медиком…

Но как хорошо, что есть внимательные учителя, которые дадут добрый совет своим ученикам, помогут не растеряться в жизни! Десятикласснице Марине повезло встретить такого учителя.

- Я окончила школу № 37 города Томска, - рассказывает Марина Ивановна. - И вот после выпускного вечера мы пришли в школу за характеристиками. Их выдавала директор школы Ада Романовна Сухорукова, учитель немецкого языка. У нас выпуск был хороший, класс - сильный, дружный. Ада Романовна и предложила мне: почему бы не пойти на иняз?

Марина стала студенткой факультета иностранных языков Томского государственного педагогического университета(тогда – института). Девушка хорошо училась, была лидером, и потому после окончания вуза ей предложили поработать в комитете комсомола пединститута, а также вести занятия по немецкому языку у студентов. Казалось бы, что может быть лучше?

- Но в вузе, в отличие от школы, другая методика, другие приёмы и технологии. И отношения другие: преподаватели отдают свои знания, а уже от студента зависит, захотел он их взять или нет. А в школе иные отношения: и к детям, и к качеству знаний, и к обмену информацией между учителем и учеником. Школа- это моё.

И молодой специалист Марина Ивановна решает, что в школе работать интереснее. И здесь вновь – огромная удача: молодая учительница начинает работать в Гуманитарном лицее города Томска. Тогда, в начале 1990-х годов, это было легендарное образовательное учреждение, прообразом для которого служил Царскосельский лицей. В лицее тех лет работали не только учителя, но и вузовские преподаватели, царила удивительная атмосфера: «Мы – одна семья!».

- Это была школа профессионального становления и роста. Благодаря тем знаниям и навыкам, которые я получила, работая в лицее, я смогла состояться как руководитель здесь в гимназии, которой руковожу вот уже 10 лет. Экс- директор лицея Сергей Викторович Алифоренко- кладезь умных мыслей, инновационных идей.

Учитель или компьютер?

- Марина Ивановна, одно время говорили, что роль школы – дать знания, а воспитание- дело семьи. Как считаете?

- Передать знания может и робот, а тут ребёнок с живой душой, со своим характером. Лишь передавая знания и не воспитывая, нельзя создать полноценную личность, поэтому образование и воспитание должны идти в одну ногу, по одной дорожке, действовать в унисон…

В школе жизнь бьёт ключом. Дети не только получают образование, но и развиваются творчески. Поэтому миссия нашей гимназии состоит в том, чтобы способствовать становлению Гражданина России, высокообразованной творческой личности, сознающей образование как универсальную ценность, готовой к конструктивному взаимодействию с современным миром, умеющей на основе самооценки и прогнозирования делать свой собственный выбор, способной нести ответственность за свои действия и решения на основе современных технологий и педагогики сотрудничества.

- Футурологи утверждают: в скором времени многие профессии отомрут, в том числе и журналист( робот будет формировать новостийные ленты), а учителя заменит во многом компьютер. Согласны с таким прогнозом?

- Нет, не согласна! Хороший учитель не только учит, но и сам постоянно учится! Меняется содержание деятельности учителя, потому что в нашу жизнь вошли различные гаджеты. И чтобы правильно пользоваться информацией из Интернета, школьнику, по-моему, нужна помощь учителя, педагог должен быть на пару шагов впереди своих учеников, что мы и делаем. Наши учителя постоянно находятся в процессе повышения квалификации, учёбы, общения с педагогами из других регионов. Гимназия работает как инновационная площадка по различным направлениям. Наши учителя - думающие, развивающиеся личности, находящиеся в динамическом процессе самообразования.

И эта постоянная учительская работа над собой отражается на наших детях, на том образовании, которое дети получают в гимназии. Если школьникам интересно, то они впитывают, как губка, то, что учитель предлагает, отсюда и качество знаний. Вот и получается : думающий учитель- заинтересованный ученик.

Хочу особо подчеркнуть, что моя награда - заслуга всего коллектива. У нас интересно учиться детям и интересно работать учителям, поскольку в гимназии собран уникальный коллектив педагогов. Спасибо каждому ученику, учителю, родителю, всем за сотрудничество и поддержку всех наших инициатив!

- Штат учителей в гимназии укомплектован?

-Да, но мы рады молодым учителям, и считаем, что в коллектив должны приходить новые педагоги. С удовольствием бы приняли ещё учителей английского языка – у наших нагрузка большая, но в Томске сейчас дефицит учителей – «англичан». В гимназии работают молодые учителя математики, мы их холим, лелеем, учим, потому что в Томске и математиков не хватает. Этим летом наша молодая учительница математики побывала в Анапе на педагогическом форуме, общалась с коллегами из других регионов. И, надеемся, что новые знания, что она получила, будут применены к нашим детям, появится новая волна…

Бывают сложности: порой приходят родители и жалуются на нашу молодёжь, но ведь в любой профессии молодые с чего-то начинают… Убеждаем родителей, разъясняем.

- Процесс смены поколений в учительских коллективах иногда проходит болезненно, а как в гимназии?

- Такого нет, чтобы все опытные педагоги на пенсию ушли и работали только молодые… Дорожим опытными учителями, ценим их, некоторые работают по 30 лет и более! И нередко родители просят, чтобы их детей учили именно опытные учителя… Профессия учителя- удивительная: общение с детьми плодотворно действует на педагогов, не даёт стареть психологически!

Хорошо учиться - престижно!

- Гимназия № 24 – это хорошо известная в городе лингвистическая школа, с давними традициями. Каким требованиям должен отвечать ребёнок, чтобы стать гимназистом?

- В 1-й класс мы по закону должны принимать всех. В прошлом году набрали 4 первых класса, а в этом- только три, потому что не хватает помещений: наше здание - 1938 года постройки!

Отбора в первый класс нет, но есть курсы подготовки, и именно занятия на этих курсах помогают увидеть родителям и нам , педагогам , на каком уровне готовности к школе находится ребёнок, как усваивает материал.

Разговариваем с родителями, чтобы они приняли правильное решение, рекомендуем ту или иную образовательную систему. Нельзя допустить, чтобы ребёнок оказался в ситуацию неуспеха, это может оставить негативный след на психике ребенка, повлиять на всю дальнейшую образовательную траекторию ученика. Они очень впечатлительные, 7-летние дети.

Отсева учеников у нас не бывает, так как у нас слабые дети стремятся за сильными, никогда не бывает насмешек - такая атмосфера взаимоподдержки и помощи друг другу в гимназии. У нас хорошо учиться- престижно, хотя в некоторых школах умных детей называют ботаниками, а где-то – выскочками. Стараемся в гимназии создать домашнюю атмосферу, мы- одна семья, открыты для общения и с родителями - это наша работа, наше призвание. Да, бывает трудно, тяжело, я человек эмоциональный, болезненно отношусь к некоторым вещам, но всегда можно и нужно договариваться и убеждать…

Мы, учителя гимназии, прилагаем все усилия, чтобы каждый день приносил нашим ученикам успех в учебе, спорте, творчестве, чтобы каждый наш ученик ежедневно уходил из гимназии с маленькими и большими победами. Этого можно добиться только путем общих усилий всех участников образовательных отношений. Лишь помогая, и поддерживая друг друга, прилагая совместные усилия, можно достичь многого.

- Марина Ивановна, о чём мечтаете?

- Моя самая большая мечта- новое здание для гимназии! Просторное, чтобы учиться в одну смену, оснастить его современным оборудованием, чтобы реализовать весь накопленный коллективом опыт в современных условиях … Сейчас в гимназии около 750 детей, две смены, тесновато…,Все уровни власти знают, что нам нужно новое здание, ждём, когда дойдёт до нас очередь.

Поздравление:

- Начался новый учебный год, и я желаю, чтобы он прошёл в атмосфере сотрудничества, взаимопонимания, взаимоподдержки, в атмосфере творчества и добра. Пусть позитивный настрой Дня знаний сохранится на весь год, желаю этого учителям, детям, родителям. Пусть у нас это получится!