Новая школа - лучший подарок!

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-12T08:14:32+03:00

Прошедший День знаний был особенно волнительным и значимым для юных жителей микрорайона Радонежский в Томске. Там, на улице Береговой, 1 сентября распахнула свои двери построенная в рекордно короткие сроки (всего за один год) школа.

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Образовательное учреждение стало подразделением Заозерной СОШ №16, в которой ценят традиции и внедряют инновации. У руля объединенного корабля знаний - опытный педагог и руководитель Елена Астраханцева.

Автор фото: Игорь КРАМАРЕНКО.

Впечатляет по архитектуре и «начинке»

Школа на Береговой рассчитана на 1100 мест, но пока в нее зачислено только 700 детей, они будут обучаться в одну смену. По словам Елены Астраханцевой, резерв мест специально был оставлен для томичей, которые совсем скоро переедут в новые дома динамично застраиваемого микрорайона Радонежский.

- Эта школа нового поколения, она отличается от привычных образовательных учреждений по «начинке» и архитектуре. Здесь огромные площади для внеаудиторных занятий, которые можно использовать как спортивные, образовательные или рекреационные зоны, - пояснила Елена Владимировна.

Размах новой красочной школы восхищает: на 24 тысячах квадратных метрах разместились 44 комфортных класса, большая столовая, актовый, тренажерный, хореографический, спортивные залы. На огромной пришкольной территории есть спортплощадка, беговые дорожки, хоккейный корт, игровой комплекс для малышей.

Несмотря на то, что учебное заведение запущено совсем недавно, здесь уже действуют два музея: педагогических инноваций и «Томск в годы войны», также формируется музей пожарного дела в Томске. Особого внимания заслуживает медицинский блок. По мнению директора школы, здесь целая мини-поликлиника с просторными помещениями для приема специалистов.

Полиглоты и художники

Для постижения знаний здесь созданы все условия, кабинеты начинены современным оборудованием: интерактивными досками, цифровыми лабораториями, персональными ноутбуками. А классы точных наук можно сравнить с университетскими лабораториями, есть даже своя метеостанция и островной стол для проведения химических опытов.

В День знаний директор школы Елены Астраханцева рассказала почетным гостям о возможностях подготовки будущих архитекторов. Автор фото: Игорь КРАМАРЕНКО.

В корпусе на Береговой будет продолжено обучение детей по художественно-архитектурному направлению, в котором у педагогов Заозерной школы накоплен богатый опыт. На занятия по композиции и рисунку в классы, оснащенные современными мольбертами, будут приходить и преподаватели ТГАСУ. А в рамках сотрудничества с ТГУ на базе школы открыт Центр межкультурных коммуникаций, появился он неслучайно. Заозерная СОШ входит в ассоциацию школ ЮНЕСКО по сохранению всемирно культурного наследия. Ученики школы помимо общепринятых европейских языков (английский, немецкий, французский) изучают польский и украинский. Теперь, имея в распоряжении 8 лингафонных классов, дети смогут овладеть еще испанским и китайским.

- На занятия мы будем приглашать студентов ТГУ, являющихся носителями языка, они смогут максимально погрузить учащихся в культуру своего народа. Но в основном на курсах будут работать педагоги нашей школы, - отметила руководитель образовательного учреждения.

Большая команда

С объединением двух учебных корпусов штат СОШ №16 - это команда из 200 сотрудников, из них около 130 - педагоги. По словам Елены Астраханцевой, особых проблем с закрытием вакантных мест не было, многие учителя, желая работать в инновационной школе, засыпали своими резюме.

- В Заозерной школе сложилась определенная система подготовки педагогов, соответственно, новичков мы будем переучивать под себя. Наши специалисты регулярно повышают квалификацию не только на курсах в Томске (которые организуют ТГУ, ТГПУ, ТОИПКРО), но и выезжают на стажировки в Казань, Москву, Санкт-Петербург, Корею, знакомятся с опытом европейского образования в Польше, - продолжила рассказ Елена Астраханцева. - В школу педагоги возвращаются с новыми идеями, заряжают яркими эмоциями коллег. Создается внутренняя конкуренция среди учителей, а это очень важно для творческого коллектива.

Компетенции учителей школы №16 позволяют успешно работать и с учениками, имеющими особенности здоровья (новый корпус принял ребят с речевыми нарушениями и проблемами опорно-двигательного аппарата). Опыт педагогов признан на уровне страны, в 2017 году учебное заведение вошло в ассоциацию инклюзивных школ России.

Вообще прошедший учебный год был весьма успешным для Заозерной школы. В числе значимых достижений участие во всероссийской олимпиаде по экологии, а десятиклассница Анна Пичугина привезла из Ханты-Мансийска диплом фестиваля «Одна планета - одно будущее». Порадовали и результаты итоговых экзаменов, среди выпускников 2018 года высокобалльники по русскому языку, истории, информатике. Пять учеников по окончании школы получили золотые медали, еще пять - региональные. А в следующем году успешных выпускников будет еще больше, ведь школа с талантливыми педагогами и перспективными учениками стала в два раза больше!

Цифры:

На строительство и оснащение школы на Береговой, возведенной в рамках государственно-частного партнерства компанией ТДСК, из федерального, регионального и городского бюджетов было направлено свыше миллиарда рублей. Еще 75 миллионов губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил дополнительно на покупку техники.