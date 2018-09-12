Таланты Северска

СЕГОДНЯ 07:48 2018-09-12T08:04:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Признание достойное, учитывая статус конкурса. Его, согласно Указу Президента Российской Федерации от 7.05.12 г. №597, ежегодно проводит Министерство культуры нашей страны с целью развития системы художественного образования, поддержки детских школ искусств, выявления и развития молодых талантов. Запланировано, что лучшие из лучших во всех сферах искусств будут выявлены до 2020 года.

Напомним, что муниципальное автономное учреждение дополнительного образования ЗАТО Северск «Детская школа искусств» была создана в результате реорганизации МБОУ ДОД «Центр детского творчества» и МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского» в 2013 году и продолжает развивать традиции двух старейших учреждений дополнительного образования Томской области.

История создания детской музыкальной школы в городе Северске уходит своими корнями в 50-е годы. Школу открыли по решению исполкома городского совета в 1955 году, и располагалась она на улице Пушкина, 14. Её первым директором был назначен участник Великой Отечественной войны Алексей Дмитриевич Нефёдов. Были открыты классы фортепиано, баяна и народных инструментов. Тогда в школу приехали работать преподаватели из Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара и Москвы. По крупицам собирались музыкальные инструменты, закладывались традиции, которые выдержали испытание временем.

В школе открыты классы фортепиано, баяна и народных инструментов.

Все, кто слышал исполнение выпускников ШИ Северска, отмечают, что им присущи особый стиль и манера исполнения.

- Мы гордимся своими выпускниками, прославившими нашу школу, - говорят педагоги учреждения. – Это заслуженные артисты и солисты России, лауреаты международных конкурсов, известные мастера, которые, в свою очередь, воспитывают виртуозов по всей стране.

Руководители детских школ искусств - победители конкурса - будут приглашены во втором полугодии 2018 года в Москву для торжественного вручения дипломов. Будем ждать впечатлений нынешнего директора Детской школы искусств Евгения Поспелова. Ну а пока у нас есть еще один повод гордиться своей областью!

Сайт музыкальных и творческих людей: http://дши-северск.рф, https://vk.com/dseversk.