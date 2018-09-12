Томская область - территория интеллекта

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-12T06:16:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках Салона было проведено 116 образовательных событий различного формата - от панельных дискуссий и открытых лекций до круглых столов, мастер-классов, тренингов и форсайт-сессий. Участниками образовательных событий ТАОС стали 5664 человека.

На площадках ТАОС, впервые объединивших педагогов всех уровней образования - от дошкольного до высшего, а также дополнительного и неформального, состоялось обсуждение результатов и перспектив реализации ключевых направлений развития региональной системы образования. За время работы Салона был сформирован ресурсный портфель инновационных разработок для дальнейшего использования и тиражирования.

Отметим, в дни работы салона его участники обсуждали внедрение новых педагогических технологий, систему поддержки талантов, создание цифровой образовательной среды, модернизацию профессионального образования. На выставке, работавшей на площадке салона, были представлены достижения в сфере образования, технологии работы с одаренными детьми, разработки в области проектирования, оснащения и безопасности образовательных организаций, современное учебное оборудование, интерактивные комплексы, книги, творческие работы учреждений дополнительного образования.

Поучиться бы в такой школе!

Два дня Салон работал на площадке здания новой школы по улице Береговой, 6 (Заозерная школа № 16 г. Томска), и это придало особую радостно-приподнятую атмосферу образовательным событиям и их участникам. Новую школу можно без преувеличения назвать школой-мечтой: просторное здание, оборудованное по последнему слову образовательной «моды». Высокие потолки, светлые просторные классы, оборудованные интерактивными досками, компьютерами, 3Д-принтерами. Несколько спортивных залов, большой актовый зал, где можно проводить концерты не только для школы, но и всего микрорайона. Вспомним мудрое изречение: «И стены учат и воспитывают» и будем надеяться, что в таком замечательном здании будет хорошо и комфортно и детям и педагогам!

В единой образовательной среде

Томскую область давно и по праву называют территорией интеллекта, и пленарное заседание Салона еще раз подтвердило правоту этого определения. Главной темой стала разработка федеральных проектов в системе образования и их региональных компонентов.

- Речь идет об осуществлении научно-технологического и социально-экономического прорыва в развитии РФ, увеличении численности населения страны, повышении качества жизни граждан и развитии таланта каждого человека, - обратилась к участникам Салона заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. Вице-губернатор напомнила, что в регионе растет число воспитанников и обучающихся в детских садах, школах, колледжах, вузах. Однако в сфере образования есть задачи, без решения которых будет невозможно реализовать федеральные проекты.

На пленарном заседании Салона участники большое внимание уделили непрерывному образованию и формированию системы «школа - вуз - работодатель». Ректор ТПУ Петр Чубик, обратившись к участникам салона, рассказал о том, какие абитуриенты сегодня поступают в вуз: из каких регионов, какие у них баллы ЕГЭ и уровень подготовки, какие направления они выбирают для дальнейшей учебы. Свое выступление ректор назвал «Подготовка инженеров будущего начинается в школе».

- Хочу сказать, что абитуриенты и их родители сегодня умеют выбирать. Среди самых высокобалльных направлений в ТПУ - исключительно современные и модные. Это «биотехнология», «программная инженерия», «электроника и автоматика физических установок», нестареющее «нефтегазовое дело», «химическая технология», «электроника и наноэлектроника», «экология и природопользование». Средний балл поступивших на эти направления - от 84 до 92. Здесь высочайшая конкуренция, и выпускники томских школ могут победить в ней лишь одним способом - если повысится качество подготовки абитуриентов, - подчеркнул ректор.

Об эффективном взаимодействии бизнеса и образования как ключевом условии подготовки кадров современной экономики говорил Илья Харебин, ведущий специалист ООО «Газпромнефть-Восток».

Современная школа: какой ей быть?

В 2018 году работа Томского августовского образовательного салона выстроена по нескольким содержательным линиям: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Современные родители», «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Молодые профессионалы», «Социальная активность». Это проекты, и они помогают отвечать на вопрос: какой быть системе образования и как в ее недрах уже сейчас рождается школа будущего.

С большим интересом участники пленарного заседания выслушали выступление Александра Сайбединова, директора Губернаторского Светленского лицея, «Векторы развития современного образования: взгляд директора школы». Он говорил о том, как выявить и развить таланты детей, сформировать целеустремленную личность XXI века, готовую к постоянному саморазвитию, умению учиться на протяжении всей жизни.

Ярким продолжением этой темы стали проектная сессия «Проектирование системы сопровождения выпускников образовательного центра «Сириус»» и семинар «Уроки настоящего», в которых приняли участие руководители и специалисты региональных и межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми, Регионального центра развития образования, школьники - выпускники ОЦ «Сириус», резиденты молодежного кадрового ресурса Томской области, а также представители производственных компаний и научно-образовательных центров: «Элекард», «Россети», Информационный центр по атомной энергии г. Томск, Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности, АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум».

Анализируя работу, Надежда Лыжина, директор Регионального центра развития образования, отметила, что результаты организованной групповой работы позволили сформировать ключевые предложения: необходима готовность компаний предлагать обучающимся реальные кейсы для разработки решения, сопровождения и консультирования реальных научно-технологических проектов обучающихся. Обучающиеся готовы участвовать в решении различных задач компаний и предлагать нетривиальные решения. Важно системное взаимодействие школы с производственниками. Прозвучало предложение актуализировать профориентационную работу под современные задачи научно-технологического развития страны и сделать ее системной, мобильной, взаимовыгодной.

Кроме того, в режиме-онлайн между Томской студией и ОЦ «Сириус» г. Сочи достигнута договоренность об открытии в школах Томской области 7 научно-технологических студий под руководством выпускников Образовательного центра «Сириус» и педагогов для решения актуальных задач научно-технологического развития Российской Федерации.

Подводя итог работы Салона, Ирина Грабцевич, начальник департамента общего образования Томской области, сказала:

- ТАОС в 2018 году стал открытой масштабной площадкой системы образования с индивидуальной навигацией для всех участников от ректоров вузов, специалистов производственных компаний до педагогов и руководителей образовательных организаций, детей и родителей. Эффективные технологии и лучшие практики, инновационные образовательные проекты и решения, разработки, продукты профессионального педагогического и бизнес-сообщества были представлены как в деловой программе, так и в выставочном пространстве.

Программа этого года формировалась из нескольких источников, которыми стали: мероприятия департамента общего образования, департамента высшего образования и науки, департамента профессионального образования Администрации Томской области и организаций-партнеров Салона, заявки от представителей профессионального сообщества, предложения потенциальных участников. Концепция Салона нацелена на поиск и выстраивание системного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. Это платформа для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам настоящего и будущего системы образования региона и страны.