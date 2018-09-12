2018-09-12T06:16:33+03:00
Школьная газета

Немецкий на каникулах

Ученики томской гимназии № 6 имеют возможность отдыхать летом и заниматься немецким языком в двух лагерях - Sommerexpress и Sommercamp
Светлана Блинова
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Ученики гимназии знают не понаслышке, что летний отдых может быть беззаботно-веселым и познавательно-ярким вместе с немецким языком! Фото: VK.COMУченики гимназии знают не понаслышке, что летний отдых может быть беззаботно-веселым и познавательно-ярким вместе с немецким языком! Фото: VK.COMФото: Социальные сети
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Мосты дружбы

Sommerexpress стартовал сразу же после окончания учебного года. Не успел прозвенеть последний звонок, как 130 неугомонных учеников (в возрасте от 7 до 13 лет) вновь с удовольствием взялись за получение знаний. Увлекательные уроки немецкого в лагере сочетались с танцами, песнями, театром и многими другими активными творческими занятиями, которые помогали познакомиться с традициями народов, проживающих в Томской области.

Каждый день ребята занимались не просто в кружках – они приходили в лаборатории, где творчески экспериментировали и открывали в себе неожиданные таланты. В музыкальной лаборатории гимназисты учили песни и играли на народных инструментах. На «Экспериментах в рукоделии» все отряды мастерили поделки в разных техниках. Танцевальная лаборатория раскрывала перед детьми красоту народных танцев. Популярностью пользовалась спортивная станция, где ребята знакомились с подвижными традиционными дагестанскими, бурятскими, башкирскими, якутскими играми. В «Лаборатории волшебства» гимназисты укрепляли «мосты дружбы», делая друг другу сюрпризы своими руками.

- Методики занятий в лагере отработаны годами и не имеют ничего общего со скучными лекциями, – рассказала заместитель директора по воспитанию, социализации и дополнительному образованию гимназии Юлия Пономарева. – К примеру, ежедневно перед завтраком отрядам показывали видеозагадку. Для ее решения в течение дня ребята искали информацию об экологических проблемах в России и Германии и материалы по страноведению.

В пылу творческих поисков ребята не заметили, как подошла к концу смена. На заключительных конкурсах жюри пришлось непросто – все команды выступали ярко и зажигательно. Но главное – они доказали, что в нашей многонациональной стране все живут дружно.

После Sommerexpress самые активные гимназисты, отдохнув неделю дома, отправились в следующий лагерь - Sommercamp.

Самый крупный

«Sommercamp» — это самый крупный этнокультурный лагерь России и единственная профильная смена в Томской области, на которой можно познакомиться или продолжить изучать немецкий язык в нетрадиционной форме. С детьми работают профессиональные педагоги, которые периодически проходят обучение на языковых семинарах в Германии и России. «Sommercamp» проводится за счет бюджета Томской области, финансовой и методической поддержки Международного Союза Немецкой Культуры. Особенностью лагеря «Sommercamp» является приглашенный носитель языка.

Этим летом в ДОЛ «Восход» приехало 125 детей, чтобы провести каникулы весело и с пользой для своего развития и культурного багажа. Летняя смена традиционно организуется Томским областным Российско-немецким домом уже шестой год. В этот раз в лагерь отправились дети из Томской области и Новосибирска.

Тема смены «Ген творчества» позволила детям не только усовершенствовать уже имеющиеся умения, но и развить в себе неизвестные таланты.

- К нам приходили дети, которые ни разу не выступали на сцене и очень боялись ее, не знали ни одного народного немецкого танца, и было очень приятно наблюдать за их изменениями, - отмечает начальник смены Sommercamp Ирина Михайлова.

Много интересных гостей гимназисты встречали в лагере. К примеру, смену посетил экс-губернатор Томской области Виктор Кресс. Он рассказал о своем детстве, по мнению организаторов, такой личной информацией бывший глава региона делится перед большой аудиторией впервые. Начальник управления молодежной политики администрации Евгений Вагнер, который является выпускником гимназии № 6, рассказал участникам лагеря о возможностях молодежного парламента.

Отдельно стоит сказать про занятия по немецкому языку, «уроки» велись в группах по уровню знаний. Самые «продвинутые» могли постоянно общаться с носителем языка ассистентом из Германии. Между уроками были «этнопаузы» - по 15-20 минут, дети танцевали или учили танцы российских немцев.

Ученики гимназии знают не понаслышке, что летний отдых может быть беззаботно-веселым и познавательно-ярким вместе с немецким языком!

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