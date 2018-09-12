2018-09-12T05:28:18+03:00
Общество

Уже тепло: в Томске более 50 детских садов и 16 школ подключили к отоплению

Точная дата начала отопительного сезона пока неизвестна
Татьяна АКТАБАЕВА
Поделиться:
В детских садах Томска начали подключать отопление.В детских садах Томска начали подключать отопление.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Сегодня утром, когда столбики термометров показали все лишь ноль градусов, томичи больше всего мечтали о теплых батареях. По словам представителей мэрии города, отопительный сезон может начаться в Томске в начале следующей неделе, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов, вот только когда наступит этот день, точно не известно. А пока массовая подача «теплого» ресурса стартовала в объектах социальной сферы.

По информации департамента городского хозяйства, накануне тепло получили 52 детский сада и 16 школ. Кстати заявки на подключения принимаются в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС».

- Компания также готова приступить к приёму и рассмотрению заявок на подключение к теплоснабжению объектов жилого фонда. Все поступающие заявления рассматриваются в индивидуальном порядке, и при наличии технической возможности производится досрочное подключение объектов, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Отметим, заявку можно подать по адресу пер. Нахановича, 4а с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв по будням с 12.00 до 12.45 (суббота, воскресенье – выходные дни).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Люди ломились оттуда»: в Самаре летчиков судят за то, что они самовольно вывозили жителей из зоны отчуждения Чернобыля
По мнению обвинения, экипаж не был в 30-километровой зоне отчуждения, а работы по эвакуации проводил по собственной воле, а не по приказу органов исполнительной власти
Новости 24
Житель Томской области смог улететь в Америку, когда заплатил 300 000 долга
Скончался пресс-атташе ФК "Томь" Олег Игрушкин
Томская прокуратура проверила «Томлесдрев» после гибели его работника
Множество гаражей загорелось на Суворова в Томске
Для Томска закупят новую дорожную технику
В Томске ограничат движение по улице Полины Осипенко
Пятерых жителей Томского района подозревают в разбойных нападениях на девушек в масках
Прокуратура нашла грубые нарушения в работе полигона ТБО в Томском районе
В Томской области мошенники рассылают письма с вирусом под видом судебных приставов
Пожарные эвакуировали 36 человек из пятиэтажки в Томске
В Томске учитель танцев, присвоивший деньги учеников, получил условный срок
Томича обвинили в кражах автомобилистов на 2 миллиона рублей
Инаугурация мэра Томска пройдет 14 сентября
Душистые тополя высадили на проспекте Кирова в Томске
В Томске собрали более 800 тысяч рублей на акции «Дети вместо цветов»
Больницы и школы Томской области получат новые машины
"Беги и помогай": участники акции "Мохнатый кросс" в Томске помогли животным рублем
Иномарка сбила 12-летнего велосипедиста в Томской области
Тело мужчины обнаружили в гараже после пожара в Томске
Александр Терещенко лидирует на выборах главы Томского района
Спасатели вытащили из огня девятерых человек на улице Технической в Томске
Компания, кидавшаяся в томичей "картошкой", извинилась за неудачную акцию
Явка на выборы мэра в Томске 2018: проголосовали 5,7 % избирателей
Томичом года стал Глеб Уткин
При пожаре в томском селе пострадали двое взрослых и ребенок
Подросток в Томской области пойдет под суд за угон 6 автомобилей
Врачи дадут рекомендации на Дне томича всем желающим