Уже тепло: в Томске более 50 детских садов и 16 школ подключили к отоплению

СЕГОДНЯ 05:11 2018-09-12T05:28:18+03:00

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Сегодня утром, когда столбики термометров показали все лишь ноль градусов, томичи больше всего мечтали о теплых батареях. По словам представителей мэрии города, отопительный сезон может начаться в Томске в начале следующей неделе, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов, вот только когда наступит этот день, точно не известно. А пока массовая подача «теплого» ресурса стартовала в объектах социальной сферы.

По информации департамента городского хозяйства, накануне тепло получили 52 детский сада и 16 школ. Кстати заявки на подключения принимаются в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС».

- Компания также готова приступить к приёму и рассмотрению заявок на подключение к теплоснабжению объектов жилого фонда. Все поступающие заявления рассматриваются в индивидуальном порядке, и при наличии технической возможности производится досрочное подключение объектов, - сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Отметим, заявку можно подать по адресу пер. Нахановича, 4а с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв по будням с 12.00 до 12.45 (суббота, воскресенье – выходные дни).