2018-09-10T11:44:08+03:00
Происшествия

Заморозки до -5 ожидаются в Томской области в ближайшие дни

Синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях
Татьяна АКТАБАЕВА
Поделиться:
В Томской области ожидаются заморозки.В Томской области ожидаются заморозки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В ближайшие дни в Томской области ожидаются заморозки. Согласно данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11-13 сентября на территории при прояснении ожидаются понижения температуры до 0…– 5° С. Согласно прогнозу 11 сентября заморозки возможны местами по области, 12-13 сентября на большей части территории области и в г. Томске.

В связи с полученным прогнозом региональное МЧС предупреждает томичей о возможном возникновении ЧС. Населению рекомендовано соблюдать требования пожарной безопасности. Зачастую источником пожаров становится печное отопление и электрооборудование. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

Отметим, завтра, 11 сентября, в Томской области ожидается небольшой дождь, местами умеренный; ночью по востоку сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8м/с, местами порывы ночью 13-18м/с, днем 9-14м/с. Температура ночью +1...+6°С, местами заморозки -0…-3°С. Температура днем +5…+10°С.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Инаугурация мэра Томска пройдет 14 сентября
Душистые тополя высадили на проспекте Кирова в Томске
В Томске собрали более 800 тысяч рублей на акции «Дети вместо цветов»
Больницы и школы Томской области получат новые машины
"Беги и помогай": участники акции "Мохнатый кросс" в Томске помогли животным рублем
Иномарка сбила 12-летнего велосипедиста в Томской области
Тело мужчины обнаружили в гараже после пожара в Томске
Александр Терещенко лидирует на выборах главы Томского района
Спасатели вытащили из огня девятерых человек на улице Технической в Томске
Компания, кидавшаяся в томичей "картошкой", извинилась за неудачную акцию
Явка на выборы мэра в Томске 2018: проголосовали 5,7 % избирателей
Томичом года стал Глеб Уткин
При пожаре в томском селе пострадали двое взрослых и ребенок
Подросток в Томской области пойдет под суд за угон 6 автомобилей
Врачи дадут рекомендации на Дне томича всем желающим