Заморозки до -5 ожидаются в Томской области в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 11:30 2018-09-10T11:44:08+03:00

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В ближайшие дни в Томской области ожидаются заморозки. Согласно данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11-13 сентября на территории при прояснении ожидаются понижения температуры до 0…– 5° С. Согласно прогнозу 11 сентября заморозки возможны местами по области, 12-13 сентября на большей части территории области и в г. Томске.

В связи с полученным прогнозом региональное МЧС предупреждает томичей о возможном возникновении ЧС. Населению рекомендовано соблюдать требования пожарной безопасности. Зачастую источником пожаров становится печное отопление и электрооборудование. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

Отметим, завтра, 11 сентября, в Томской области ожидается небольшой дождь, местами умеренный; ночью по востоку сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный 3-8м/с, местами порывы ночью 13-18м/с, днем 9-14м/с. Температура ночью +1...+6°С, местами заморозки -0…-3°С. Температура днем +5…+10°С.