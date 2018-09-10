2018-09-10T03:22:25+03:00
Политика

Результаты выборов мэра Томска 2018: лидером голосования стал Иван Кляйн

Действующий градоначальник набрал 52,79% голосов – таковы результаты выборов мэра Томска 2018
Татьяна АКТАБАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Иван Кляйн побеждает на выборах мэра Томска.Иван Кляйн побеждает на выборах мэра Томска.
Изменить размер текста:

Сегодня ночью на сайте Центральной избирательной комиссии были обнародованы результаты выборов мэра Томска 2018, после подсчета 100% бюллетеней действующий градоначальник Иван Кляйн набрал большинство голосов (а именно 52,79%).

Напомним, на должность главы города претендовали лидер партии «Справедливая Россия» - Галина Немцева, Алексей Выборов (ЛДПР), Сергей Трапезников ("Яблоко") и Андрей Петров (КПРФ), самовыдвиженец Евгений Макаренко.

Согласно данным ЦИК, на втором месте после Кляйна оказалась Галина Немцева, ее поддержали 16,65% избирателей, за Андрея Петрова проголосовали 12,71% томичей.

Согласно предварительным данным, явка на выборы составила 19%.

По словам председателя городской избирательной комиссии Виктора Тищенко, выборы прошли без особых нарушений.

- В избирательную комиссию поступила одна жалоба – на распространение агитматериалов в мессенджере WhatsApp в пользу кандидата Макаренко, материалы направлены в УМВД Ленинского района Томска, - сообщил Тищенко.

Отметим, выборы мэра проходили на 212 избирательных участках.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Компания, кидавшаяся в томичей "картошкой", извинилась за неудачную акцию
Явка на выборы мэра в Томске 2018: проголосовали 5,7 % избирателей
Томичом года стал Глеб Уткин
При пожаре в томском селе пострадали двое взрослых и ребенок
Подросток в Томской области пойдет под суд за угон 6 автомобилей
Врачи дадут рекомендации на Дне томича всем желающим
Томича осудили за выстрел из ружья в потолок
Охотники отстрелят медведя в Кожевниковском районе Томской области
Томич, разгромивший новую школу в Томске, пойдет под суд
Водитель сбил подростка в Томской области и скрылся
В Молчанове Томской области открыли первый за 20 лет цех по переработке молока
Серьезная авария произошла на перекрестке улиц Учебной и Ленина в Томске
Более 3000 жителей Томской области получат высокотехнологичное лечение бесплатно
В Томской области семьям с детьми-инвалидами будут компенсировать проезд на такси
В Томской области «лесным браконьерам» грозит по 7 лет тюрьмы за рубку берез
Средняя зарплата в Томской области составила 41 000 рублей
Бухгалтеров отдела культуры обвинили в краже 10 миллионов рублей в Томской области
В Томске «Лада» сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре»
Студентов эвакуировали из "горящего" здания в Томске
Томичка получила маткапитал на несуществующих детей и заплатила кредит
Не менее 150 тонн сена сгорели в Томской области
Мужчина под следствием попался на краже в электричке "Тайга-Томск"
В Томской области разыскивают пенсионера, который уехал на рыбалку месяц назад
Теплая солнечная погода ожидается сегодня в Томске
«Пионы», «астры» и «хризантемы» увидят во время музыкального салюта томичи
Новый сквер открыли в Советском районе Томска