Результаты выборов мэра Томска 2018: лидером голосования стал Иван Кляйн

СЕГОДНЯ 03:15 2018-09-10T03:22:25+03:00

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Сегодня ночью на сайте Центральной избирательной комиссии были обнародованы результаты выборов мэра Томска 2018, после подсчета 100% бюллетеней действующий градоначальник Иван Кляйн набрал большинство голосов (а именно 52,79%).

Напомним, на должность главы города претендовали лидер партии «Справедливая Россия» - Галина Немцева, Алексей Выборов (ЛДПР), Сергей Трапезников ("Яблоко") и Андрей Петров (КПРФ), самовыдвиженец Евгений Макаренко.

Согласно данным ЦИК, на втором месте после Кляйна оказалась Галина Немцева, ее поддержали 16,65% избирателей, за Андрея Петрова проголосовали 12,71% томичей.

Согласно предварительным данным, явка на выборы составила 19%.

По словам председателя городской избирательной комиссии Виктора Тищенко, выборы прошли без особых нарушений.

- В избирательную комиссию поступила одна жалоба – на распространение агитматериалов в мессенджере WhatsApp в пользу кандидата Макаренко, материалы направлены в УМВД Ленинского района Томска, - сообщил Тищенко.

Отметим, выборы мэра проходили на 212 избирательных участках.