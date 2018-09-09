2018-09-09T05:56:10+03:00
Общество

В Томской области открылись избирательные участки

В регионе их будет более трехсот
Елена Чечнева
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Самыми массовыми будут выборы мэра города Томска.Самыми массовыми будут выборы мэра города Томска.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Самыми массовыми будут выборы мэра города Томска. В областном центре открылись 212 избирательных участков. На пост градоначальника претендуют шесть кандидатов: Иван Кляйн («Единая Россия»), Галина Немцева («Справедливая Россия»), Алексей Выборов (ЛДПР), Евгений Макаренко(самовыдвиженец), Андрей Петров (КПРФ), Сергей Трапезников («Яблоко»).

Кроме того, в Томской области 9 сентября пройдут довыборы в районные думы пяти районов и трех сельских поселений. Также в воскресенье избиратели выберут глав Колпашевского, Томского районов и главу Зональненского сельского поселения.

Напомним, о нарушениях избирательных прав можно сообщить в штаб регионального омбудсмена по телефону +7(3822) 71-48-34. Горячая линия сегодня будет работать с 10.00 до 19.00.

Помимо этого, сведения о нарушениях избирательных прав могут быть переданы в Избирательную комиссию Томской области по телефону +7 (3822) 51-08-15.

Также центральной избирательной комиссией РФ организован информационно-справочный центр, который работает в соответствии с графиком работы ЦИК России, а в период с 9.00 6 сентября до 18 часов 10 сентября – круглосуточно.

Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по номеру 8-800-222-11-83.

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