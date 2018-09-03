На родную землю спустя 80 лет

3 Сент. 01:00 2018-09-04T10:35:34+03:00

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В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной Думы Томской области, представители совета ветеранов региона, администрации города и области и, конечно же, родственники погибшего солдата.

История бойца

В мае 2018 года в районе города Ельня Смоленской области проходила межрегиональная вахта памяти. Работы велись на участке, где осенью 1943 года шли ожесточенные бои по ликвидации ельнинского выступа. Этой весной в районе деревни Петрово бойцами московского поискового отряда «Застава святого Ильи Муромца» были обнаружены останки неизвестного солдата. Благодаря экспертизе в столичной лаборатории удалось установить имя участника войны. Им оказался Василий Александрович Изотов, 1918 года рождения, уроженец деревни Большая Черная Болотницкого района Новосибирской области. Сибиряк ушел на фронт из Юрги в 1941 году. Впоследствии в документах было написано: «Можно считать пропал без вести». Родственники потерянного солдата, которые сейчас проживают в Томской области, даже не надеялись, что когда-то будут присутствовать на похоронах своего отца, деда и прадеда…

В Томск останки солдата доставили из Смоленской области бойцы поискового отряд «Поиск» Томского индустриального техникума. В этом году ребята отправились в очередную экспедицию на Смоленщину, где полегла целая дивизия томских солдат, благодаря поддержке Законодательной Думы Томской области.

- Мы собрались здесь, на Южном кладбище, где по традиции хороним воинов-солдат, офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны, благодаря поисковому отряду «Застава святого Ильи Муромца» и томским поисковикам. Сегодня еще один воин найдет здесь свой покой, еще одно имя будет вписано в скорбную, но героическую историю нашей страны, - заявил, открывая церемонию захоронения, депутат регионального парламента Виталий Оглезнев. - Василий Изотов - это простой сибирский солдат, но для нас он настоящий герой, отдавший свою жизнь за Родину, за наше будущее. Говорят, что «солдаты попадают прямиком в рай, поскольку в аду они уже побывали», я уверен, что это действительно так! Светлая память и вечная слава воину Изотову!

Память на века

Перед тем как останки Василия Изотова были с воинскими почестями преданы земле, руководитель поискового отряда «Поиск» Екатерина Крапп вручила дочери бойца Тамаре Цабиенко его личные вещи - каску, лопатку, несколько пуговиц, а также посмертную награду «Шагнувший в бессмертие». Принимая, как говорят поисковики, «дедушкино приданое», Тамара Васильевна заявила:

- Война долго держала в объятиях моего отца, но благодаря поисковым отрядам, неравнодушным людям, энтузиастам мы узнали, где и как погиб папа, который считался без вести пропавшим почти целый век. Спасибо всем, кто помог вернуть нам отца, деда и прадеда, - обратилась дочь солдата.

Возлагая цветы к свежему мемориалу, депутат регионального парламента Фаиль Камалитов подчеркнул, что подобные мероприятия чрезвычайно важны не только для нашего региона, но и для всей страны.

- В такие минуты всегда тяжело говорить, но я, как участник боевых действий, могу сказать одно, что каждый солдат, который не щадя своего живота отдает долг Родине, боится остаться безымянным, - поделился впечатлениями Фаиль Камалитов. - Это очень важно, что сегодня Василий Александрович вернулся к родным людям. Значит память о нем как о части той великой войны будет передаваться из поколения в поколение и жить вечно!