В школы Томской области пришли работать 134 молодых учителя
Последние приготовления к началу нового учебного года завершены. Накануне Дня знаний, конечно же, больше всего волнуются первоклашки и начинающие педагоги.
Согласно данным пресс-службы администрации Томской области, совсем скоро свои первые уроки предстоит провести 134 молодых учителям. Недавно они были трудоустроены в 18 школ области (Томска, Северска, Томского и Каргасокского районов).
- В 2018-2019 учебном году трудовую деятельность в школах Томской области начнут 68 выпускников Томского государственного педагогического университета, 17 молодых специалистов, окончивших Томский государственный университет, и 34 выпускника Томского педагогического колледжа, - пояснила начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.
Она добавила, что по поручению губернатора в Томской области для привлечения молодых педагогов в профессию в регионе реализуются проекты «Бюджетный дом», «Мобильный учитель», «Педагогический десант» (ТГУ), совместные программы с муниципальными органами управления и ТГПУ.