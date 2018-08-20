2018-08-20T06:08:20+03:00
Наука

Ученые из разных стран мира составят атлас грибов Томской области

В лесах региона сейчас работают микологии из России, Норвегии, Швеции, Финляндии
Татьяна АКТАБАЕВА
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В Томской области будет обновлен атлас грибов.В Томской области будет обновлен атлас грибов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Зарубежные ученые помогут составить атлас грибов Томской области. Как сообщает пресс-служба ТГУ, в рамках международного рабочего совещания по шляпочным грибам микологи (так называют ученых изучающих грибы) из России, Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран. Ученые обследуют леса региона, обследуют леса региона. Мероприятие пройдет 19-26 августа.

По словам доцента Биологического института ТГУ Ольги Вайшля, в последний раз грибы в Томской области считали еще в советское время. Планируется, что совещание микологов в томскорм вузе обещает стать самым многочисленным по количеству иностранных участников.

В течение недели ученые ежедневно будут выезжать в леса Томской области, собирать грибы, а вечером изучать их в лабораторных условиях. Установить точную видовую принадлежность находок и избежать ошибок в систематике поможет молекулярно-генетическая экспертиза. Она же порой помогает обнаруживать виды, которые ранее никто не находил. Так, например, ученые лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ «вычислили» гриб, который, как считалось, не растет в Томской области. Изучая грибной компонент в составе эктомикориз кедра, биологи выделили ДНК маслёнка раскрашенного. Спустя некоторое время удалось найти и сам гриб.

Итогом совместной работы российских и европейских ученых станет расширенный атлас грибов региона.

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