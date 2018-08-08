Жуткое ДТП под Томском: один человек погиб, одиннадцать получили тяжелые травмы

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-08T17:14:51+03:00

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Серьезная авария произошла сегодня днем на 21 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево. В районе кафе «Странник» столкнулись шедшие навстречу друг другу автомобили Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace. Сразу же на место происшествия выехали сотрудники полиции и "скорой", оказалось, что в аварии погиб один человек ( он скончался в машине скорой помощи), еще 5 получили травмы.

Чуть позже Telegram-канал департамента здравоохранения «Область здоровья» сообщил, что пострадавших намного больше. В больницы с травмами госпитализированы 11 человек.

По факту происшествия проводится проверка. Фото: УМВД по Томской области.

Двое семилетних детей были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи № 2, в момент аварии они находились в автомобиле Toyota Fun Cargo, дети, согласно информации УМВД по Томской области, перевозились без удерживающих устройств.

- По словам главного врача больницы Андрея Караваева, состояние девочки оценивается как средней степени тяжести. Мальчик был экстренно прооперирован и сейчас находится в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте дорожного инцидента работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства аварии.

- По имеющееся информации, возможным участником ДТП мог стать грузовой автомобиль с будкой-рефрижератором иностранного производства, который с места происшествия скрылся по автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в направлении Шегарского района, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Внимание, очевидцам ДТП необходимо позвонить по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.

Состояние пострадавших медики оценивают как тяжелое. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области.

В лобовом столкновении пострадали 11 человек.