Пример эффективного картофелеводства

2 Авг. 23:05 2018-08-02T23:35:50+03:00

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Про очень ленивых жителей села часто говорят: «Он даже картошку не садит». Кажется, что сажать картофель – дело нехитрое и тут много ума не надо. Применительно к овощам «для себя» такое утверждение, возможно, справедливо, однако промышленное картофелеводство сегодня можно смело отнести к высокотехнологичным отраслям АПК.

Это очевидно на примере крупного томского хозяйства ООО «Колпаков», где четкое соблюдение технологий, использование современных достижений науки и техники – «альфа и омега» производства. А потому картофель предприятия популярен не только в Томской области, но и далеко за ее пределами.

В минувшую пятницу, 27 июля, для детального знакомства с деятельностью лидера регионального картофелеводства в село Батурино приехало несколько десятков специалистов России и Белоруссии: ученые, агрономы, представители «Германского семенного альянса» и международного концерна Bayer и другие эксперты. Работа представительной делегации продолжалась около двух часов, и даже дождь не охладил интереса участников.

Машинно-тракторный «интернационал»

Первым этапом встречи стал демонстрационный показ техники хозяйства.

Фото: Татьяна ЛИСТКОВА

К описанию этого события без преувеличения подходит слово «выставка», поскольку вниманию участников агрофорума были представлены самые современные экземпляры машин и агрегатов для обработки почвы, посадки и уборки картофеля и выполнения прочих необходимых операций. Тут было на что посмотреть – от тракторов John Deere и опрыскивателя Amazon до культиватора Lemken и картофелепосадочного комплекса Grimme. Директор предприятия Денис Колпаков подробно рассказывал о преимуществах «экспоната», делился впечатлениями от использования и отвечал на вопросы.

Фото: Татьяна ЛИСТКОВА

Казалось бы, каждая единица представленной техники стоит миллионы, а то и десятки миллионов рублей, нельзя ли обойтись более дешевыми аналогами? Но в этой части руководитель хозяйства бескомпромиссен: ставка делается только на высокопроизводительные, мощные, надежные машины. Они работают на результат, а потому ООО «Колпаков», обрабатывая под картофель 250 га земли, получает среднюю урожайность 220 центнеров с гектара при средней урожайности по России в 150. Вот и весь расклад. Кстати, техника в хозяйстве находится в идеальном состоянии, но тут уже секретов нет:

- Главное - вовремя обслуживать, - поясняет Денис Михайлович.

100-процентная сохранность картофеля – это реально

Осмотрев машинно-тракторный парк Колпакова, участники «Дня поля» отдали должное овощехранилищам, поскольку важно не только вырастить и убрать картофель, но и сохранить его. Картофелехранилищ у предприятия несколько, в частности, в одном из них хранятся семенной материал и продовольственный картофель для реализации в летний период. Хозяйство поставляет продукцию торговым сетям, магазинам, учреждениям социальной сферы, поэтому требования к сохранности предъявляются самые высокие, несмотря на сезон.

- Здесь у нас 4 отсека вместимостью по 120 тонн. Каждый сорт хранится отдельно, насыпью по 2 метра высотой. Помещение оборудовано электронными датчиками, системой вентиляции, вытяжкой, холодильной установкой, с помощью чего поддерживается идеальный для хранения картофеля микроклимат с температурой +3…+5 градусов, – рассказал участникам форума Денис Колпаков. Кроме того, он продемонстрировал телескопический раздвижной транспортер «MIEDEMA», который позволяет сортировать за смену до 400 тонн картофеля перед закладкой на хранение.

Отвечая на вопрос по сохранности продукции, руководитель хозяйства отметил, что разные сорта картофеля каждый год ведут себя по-разному. Из урожая прошлого года порадовал сорт «гала» - даже сейчас его сохранность составляет почти 100 процентов.

Переработка как требование времени

Удалось участникам агроформума также посетить цех упаковки и переработки овощной продукции.

- Сегодня мы понимаем, что недостаточно просто произвести и сохранить картофель. Чтобы предприятие чувствовало себя экономически стабильно в любых условиях рынка, в любых условиях спроса, необходим еще такой элемент, как первичная переработка, - подчеркнул важность данного этапа работы делегации Сергей Макурин, заместитель начальника управления по социально-экономическому развитию села Томского района.

У дверей здания специалистов встречал «родоначальник» хозяйства Михаил Колпаков.

Фото: Аграрный центр Томской области

Он вспомнил, что более 20 лет назад начал заниматься фермерством, совершенно не имея о нем представления. До многого доходил своим умом, перенимал лучший опыт. Теперь на базе его КФХ сложились фактически три предприятия. Сам он увлечен развитием животноводства, сын Денис в 2010 году принял на себя основное картофелеводческое направление, дочь Анна и зять Александр занимаются переработкой.

- Все при деле. Теперь ждем, когда внуки подрастут, - пошутил Михаил Петрович, провожая гостей внутрь помещения, где картофель хранится, моется и фасуется в сетку или же вместе с другими овощами проходит стадию очистки, нарезки и фасовки в вакуум.

Фото: Татьяна Листкова

Как рассказал Александр Петроченко, производство полностью укомплектовано необходимым современным оборудованием, выпускает очищенный и нарезанный картофель, свеклу, морковь, репчатый лук, а также чеснок и шинкованную капусту. Вся продукция поставляется в пищевые цеха региона.

- К сожалению, в торговые сети мы не можем поставлять резаные овощи. Покупатели пока к этому не готовы: начинают перебирать товар в поисках «где получше». А вакуумные упаковки нежные, их легко повредить. В итоге возврат этой продукции из сетей получается большой, - пояснил Александр.

Логичным финалом «Дня поля» в ООО «Колпаков» стал выезд на поля. Хозяйство возделывает 4 сорта картофеля: «невский», «тулеевский», «гала» и «розара», однако каждый год испытывает новые сорта в поисках лучшего для себя. В 2018 году впервые были произведены опытные посадки двух сортов «Германского семенного альянса» - «ред леди» и «королева Анна». Представитель союза Анастасия Боровкова и Константин Онацкий, представитель концерна Bayer, предлагающего средства по защите растений, осмотрев несколько выкопанных кустов, засвидетельствовали: «Кусты здоровые, мощные». Посадки основных сортов картофеля также у экспертов нареканий не вызвали. А это значит, томским картофелеводам вновь можно рассчитывать на хороший урожай.