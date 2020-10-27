Жулики ковидного периода: в Томской области наблюдается всплеск телефонного и интернет-мошенничества

Пожилые люди особенно часто становятся жертвами безжалостных телефонных мошенников. Фото: из открытых источников

Редкий день проходит без сообщений УМВД России по Томской области об очередном мошенничестве, совершенном по телефону или через Интернет. В начале октября, например, всего за одну неделю 45 жителей региона в возрасте от 19 лет до 81 года стали жертвами мошенников, лишившись около 5 млн 400 тыс. рублей. Буквально вчера полицейские рассказали о томичке, которая, поверив телефонным злоумышленникам, в одночасье лишилась шести с половиной миллионов! И речь идет лишь о тех, кто сообщил о своей беде в полицию.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, каждый пятый факт кражи связан с хищением денежных средств с банковских счетов россиян. Только с января по август 2020 года было выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов. За восемь месяцев количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных платежных средств, увеличилось вдвое.

Для сохранности финансов

Изобретательности жуликам хватает, и новые обманные схемы появляются постоянно. Впрочем, идут в дело и проверенные методы, которые продолжают срабатывать, несмотря на все памятки и предупреждения.

В Управлении внутренних дел напоминают, что наиболее распространенной остается схема, при которой гражданину звонит неизвестный, представляется работником банка (зачастую – службы безопасности) и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы либо совершения подозрительных операций по счетам.

После этого для сохранности финансов – или для отмены подозрительных операций – мошенники убеждают сообщить им или «роботу» реквизиты банковских карт, защитный код на оборотной стороне карты, состоящий из трех-четырех цифр, а также коды подтверждения списания денежных средств из SMS-сообщений.

Случается, что злоумышленники предлагают установить на телефон программу безопасности и, получив доступ к мобильному банку на мобильном устройстве жертвы, похищают денежные средства.

Подобное заявление поступило 22 октября в дежурную часть областного УМВД от томички 1990 года рождения. Ей позвонили из банка и сообщили о подозрительных операциях, которые совершаются на ее банковских счетах. Жулики убедили женщину в необходимости установить приложение для удаления вредоносных программ, после чего произошло списание принадлежащих ей денежных средств. Причиненный ущерб составил 190 тыс. рублей.

Еще одна местная жительница лишилась куда большей суммы, также поверив, что по ее счету совершаются подозрительные операции. 8 октября она обратилась с заявлением в дежурную часть Советского ОМВД Томска. Как выяснилось, ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил: по ее банковской карте кто-то пытается оформить кредит.

Злоумышленник внушил томичке, что для сохранности денежных средств необходимо оформить банковскую карту и кредит в другом банке. Пострадавшая закрыла имевшийся вклад в банке, а все денежные средства, около 1,4 млн рублей, перевела на несколько счетов, названных мужчиной. По этому факту, равно как и по многим другим, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Поймать же ловких и, заметим, весьма убедительных обманщиков удается далеко не всегда.

Благодаря развитию интернет-технологий злоумышленники могут находиться где угодно. Фото: из открытых источников

Сумей распознать уловку

Другая популярная схема обмана – хищение денег при купле-продаже товаров через популярные торговые площадки в Интернете – стара как виртуальный мир. Здесь все стандартно: потерпевшие оплачивают покупки в Сети, после чего не получают товар, или же при покупке или продаже имущества переходят по ссылкам, пришедшим им от незнакомых лиц, где указывают реквизиты своих банковских карт. Результат один – денежные средства «испаряются» со счета.

Скажем, недавно житель Томска на одном из интернет-сайтов заказал автомобильные шины и перевел денежные средства в сумме более 9 500 рублей. Надо ли говорить, что заказанный товар неудачливому покупателю доставлен не был.

Не менее распространенным способом является мошенничество в социальных сетях. В этом случае злоумышленник, получив доступ к странице пользователя, от его имени просит занять денежные средства, при этом, как правило, рассылая сообщение всему списку «друзей». Получатели легкомысленно не перепроверяют информацию, осуществляют переводы на указанные им номера и счета – и прощай, денежки!..

Не боясь повториться, напомним рекомендации УМВД России по Томской области, которые помогут не попасться мошенникам на удочку.

Прежде всего, сотрудники учреждений кредитно-финансовой сферы и платежных систем никогда не звонят и не присылают писем гражданам с просьбой предоставить свои данные. При звонке клиенту сотрудники банка также не просят сообщить ему реквизиты и совершить какие-либо операции с картой или счетом.

При поступлении телефонного звонка из «банка» и попытках получить сведения о реквизитах карты необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка либо позвонить в организацию по официальному номеру контакт-центра. Номер телефона службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты.

При совершении покупок и продаж в сети Интернет необходимо избегать необдуманных финансовых операций, а также тщательно проверять электронные адреса. Зачастую предлагаемые мошенниками ссылки на оплату отличаются всего несколькими символами.

Пандемия – фактор риска

Приходится признать, что сфера мошенничества не стоит на месте. Сейчас, воспользовавшись пандемией, злоумышленники умело играют на человеческих страхах. Эксперты АНО «Национальный центр финансовой грамотности» рассказали, какие новые схемы обмана появились в 2020 году на фоне ковидной угрозы.

В связи с возобновлением рейсов с рядом стран возросло количество фиктивных ресурсов по онлайн-продаже авиа– и железнодорожных билетов и бронированию отелей. Некоторые сайты выдают себя за уже известные ресурсы, другие заманивают различными скидками и бонусами за покупку. Для своей безопасности необходимо проверять в поисковике, когда был создан этот сайт: если всего пару месяцев назад – не исключено, что это мошенники.

Используют жулики и насущные проблемы, связанные с поиском заработка. В Интернете вы найдете множество объявлений, сулящих быстрый доход, при этом сам способ заработка не раскрывается. Обычно после перехода по ссылке запускается вредоносное ПО или мошенники пытаются с помощью опросов выявить необходимую им информацию с ваших банковских карт.

Таким же способом желающих приглашают быстро заработать на форексе или криптовалюте. На самом деле нелегальные форекс-дилеры никаких финансовых услуг не оказывают. Это обычная игра на деньги, в которой шансов на победу нет.

Увы, обманщики могут представиться соцработниками и предложить помощь в оформлении выплат, чтобы завладеть данными вашей карты. Кроме того, популярностью пользуются предложения по продаже медицинских и околомедицинских товаров (лекарств, очистителей воздуха, средств защиты), которые можно купить только по предоплате. Но купленного товара вы не увидите, да и деньги вряд ли кто-то вернет... Одним словом, будьте бдительны: это – мошенники!