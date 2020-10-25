Коронавирус в Томске, последние новости на 26 октября 2020 года: количество новых случаев заражения остается стабильно большим

Медики Томской области продолжают работать в напряженном ритме Фото: из открытых источников

На утро 26 октября в Томской области общее число заболевших достигло 11 195 человек. Напомним, что вчера было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19, и это один из самых высоких показателей за все время пандемии в регионе, за сутки до этого было зарегистрировано 190 случаев.

Среди нововыявленных заболевших инфекция протекает бессимптомно у 47 человек, у 100 признаки ОРВИ, у 40-ка пневмония.

Общее число умерших составляет 112.

Данные на утро 26 октября

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 71 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 7 669. В обсерваторе под Томском на карантине находится 75 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 43,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,06.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 323,2.