Коронавирус в Томске, последние новости на 24 октября 2020 года: количество новых случаев заражения достигло рекордных показателей

Фото: из открытых источников

На утро 24 октября в Томской области общее число заболевших достигло 10 818 человек. Напомним, что вчера было выявлено 184 новых случая заражения COVID-19, и это один из самых высоких показателей за все время пандемии в регионе.

Среди нововыявленных заболевших у 50 человек нет симптомов инфекции, у 99 имеются признаки ОРВИ, у 35 диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки возросло: по результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции сразу пяти человек. Теперь общее число умерших составляет 111.

- У всех пяти последних умерших в сопутствующих заболеваниях сахарный диабет, у двоих ожирение, у троих гипертония. Четверо из пяти входили в группу риска по возрасту (старше 65 лет). Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, прокмментировали в оперштабе.

данные на 24 октября Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 43 жителей региона. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7 522. В обсерваторе под Томском на карантине находится 70 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 44,3% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 333.