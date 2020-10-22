Коронавирус в Томске, последние новости на 23 октября 2020 года: коэффициент распространения продолжает быть равен единице, от «ковида» уже выздоровели почти 7,5 тыс. томичей

Фото: из открытых источников

На утро 23 октября в Томской области зафиксированы 10 634 случая заражения COVID-19. Из них 180 новых пополнили статистику вчера, и это один из самых высоких показателей за все время пандемии в регионе.

Среди нововыявленных заболевших у 47 человек нет симптомов инфекции, у 111 имеются признаки ОРВИ, у 22 диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 106.

Данные на утро 23 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 78 жителей региона. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7 479. В обсерваторе под Томском на карантине находится 64 постояльца.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 41,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,0.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 338.