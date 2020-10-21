Коронавирус в Томске, последние новости на 22 октября 2020 года: число заболевших приближается к 10,5 тыс., в респираторном госпитале МСЧ N2 за время пандемии родились 26 малышей

26 малышей родились, начиная с апреля, в "ковидарии" МСЧ N 2 г. Томска Фото: из открытых источников

На утро 22 октября в Томской области зафиксировано 10 454 случая заражения COVID-19. Из них 171 новый пополнил статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 69 человек нет симптомов инфекции, у 94 имеются признаки ОРВИ, у 8 диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки возросло: стало известно о смерти еще двоих наших земляков. Теперь жертв пандемии в регионе 106.

-Оба скончавшихся входили в группу риска по возрасту (старше 65 лет) и хроническим заболеваниям: у одного была хроническая обструктивная болезнь легких, гипертония, сердечная недостаточность и тяжелая форма анемии, у другого – хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, - уточнили в региональном оперштабе.

Данные на утро 22 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 31 жителя региона. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7 401. В обсерваторе под Томском на карантине находится 57 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 41,3%( вчера было 42,4% ) мест. Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,0

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 347.

Роды в «ковидарии»

Акушерско-гинекологическое отделение функционирует на базе медико-санитарной части Томска № 2 с апреля. За это время здесь появились на свет 26 малышей (12 девочек и 14 мальчиков), осмотрено 326 пациенток, проведено 10 операций акушерско-гинекологического профиля.

Для будущих мам в респираторном госпитале организован смотровой кабинет акушера-гинеколога, операционная, родзал и комната для младенцев, оснащенные всем необходимым оборудованием, в том числе УЗИ- и КТГ-аппаратами, работают специалисты из областного перинатального центра и томских роддомов.

В МСЧ № 2 обращаются беременные, роженицы и родильницы с признаками острых респираторных заболеваний, с подозрением на COVID-19 или с подтвержденными случаями новой коронавирусной инфекции. Если такой случай выявлен в другом стационаре, то пациентка так же переводится в МСЧ № 2.

В случае подтвержденного диагноза COVID-19 у женщины, новорожденные переводятся в детскую больницу № 1 Томска, где их обследуют на первые и третьи сутки после рождения на наличие коронавирусной инфекции. Если у малыша подтверждается диагноз, его переводят в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева (новорожденных с положительным тестом на коронавирусную инфекцию было двое, сейчас малыши уже выписаны), если не подтверждается – остается в детской больнице № 1 или переводится в отделение патологии новорожденных областного перинатального центра, где малыш ожидает выписку мамы.

После открытия респираторного госпиталя в роддоме № 4 акушерско-гинекологическое отделение будет организовано на его площадях.