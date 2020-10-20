Коронавирус в Томске, последние новости на 21 октября 2020 года: число заболевших приближается к 10,3 тыс., дистанционный порядок оформления инвалидности продлен на полгода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 21 октября в Томской области зафиксировано 10 283 случая заражения COVID-19. Из них 174 новых были выявлены вчера. Среди нововыявленных заболевших у 48 человек нет симптомов инфекции, у 85 имеются признаки ОРВИ, у 41 диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 104 .

Данные на утро 21 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 21 жителя региона. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7 370. В обсерваторе под Томском на карантине находится 57 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 42,4%( вчера было 43,8% ) мест. Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,02 (вчера был 1,07).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 353.

Снизить риск

В связи с распространением коронавирусной инфекции временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлен в России до 1 марта 2021 года. Соответствующее постановление подписано премьер-министром страны 16 октября. Напомним, временный порядок, предусматривающий дистанционный формат подачи документов на установление инвалидности и ее автоматическое продление, был введен в действие 9 апреля и распространялся на период с 1 марта по 1 октября включительно. Теперь его продлили еще на полгода. Это позволит снизить риск заражения коронавирусом среди граждан, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

- Людям не надо будет лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы. Медицинские организации сами передадут туда документы. Это касается и первичного освидетельствования инвалидов. Сведения также отправят в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, - пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выплату пенсий по инвалидности и обеспечение людей средствами реабилитации также будут назначать и продлевать до 1 марта следующего года без личного обращения.