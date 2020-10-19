Коронавирус в Томске, последние новости на 20 октября 2020 года: число жертв пандемии выросло до 104, в томском роддоме открывается "ковидный" госпиталь

Число заболевших превысило 10 тысяч Фото: из открытых источников

На утро 20 октября в Томской области зафиксировано 10 109 случаев заражения COVID-19. Из них 175 новых пополнили статистику вчера.

Среди нововыявленных заболевших у 50 человек нет симптомов инфекции, у 109 имеются признаки ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки возросло сразу на трех человек. В общей сложности, коронавирус унес жизни уже 104 наших земляков.

- Двое из трех последних умерших в возрасте 60+ имели в анамнезе хроническую болезнь почек, у одного из них диагностирована тромбоэмболия легочных артерий. Третий входил в группу риска по возрасту (65+), у него была ишемическая болезнь сердца и гипертония. Коронавирусная инфекция у всех сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, - сообщили в оперштабе.

Данные на 20 октября Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 26 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7 349. В обсерваторе под Томском на карантине находится 46 постояльцев. В школах Томской области закрыты на карантин 26 классов (0,43% от общего числа классов в регионе).

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 43,8% мест. Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,07 ( вчера был 1,1).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 350,1.

Новый "ковидарий"

В связи с повышением уровня заболеваемости в регионе новой коронавирусной инфекцией с 22 октября родильный дом № 4 г. Томска переходит в режим работы респираторного госпиталя. В нем будет развернуто 300 коек, в том числе 10 реанимационных. Все койки в новом респираторном госпитале будут подключены к кислороду. Уже закончен монтаж необходимых инфекционных шлюзов.

Решение об открытии нового респираторного госпиталя именно на базе роддома принято, во-первых, с учетом возможности развертывания здесь большого коечного фонда. Во-вторых, с учетом близости медучреждения к респираторным госпиталям, которые работают на базе медсанчасти № 2 Томска и больницы скорой медицинской помощи (там расположены компьютерные томографы, и пациенты нового респираторного госпиталя смогут оперативно проходить компьютерную томографию). В-третьих, в медучреждении имеется штат профессиональных анестезиологов и реаниматологов, которых не нужно привлекать из других учреждений.

Женская консультация роддома продолжит работу для амбулаторных пациенток. Весь объем запланированных родов возьмут на себя другие медицинские организации родовспоможения Томска – областной перинатальный центр, родильный дом № 1 и родильный дом им. Н.А. Семашко.