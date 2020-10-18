Коронавирус в Томске, последние новости на 19 октября 2020 года: число свободных коек в «ковидных» стационарах продолжает сокращаться

Фото: из открытых источников

На утро 19 октября в Томской области зафиксированы 9 934 случая заражения COVID-19. Из них 179 новых были выявлены вчера. Среди нововыявленных заболевших у 44 человек нет симптомов инфекции, у 105 имеются признаки ОРВИ, у 30 диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 101.

Данные на утро 19 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 67 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7 323. В обсерваторе под Томском на карантине находится 49 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 44,9% мест. Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,10.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 350.