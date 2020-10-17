Коронавирус в Томске, последние новости на 18 октября 2020 года: число заболевших приближается к 9,8 тысячам человек, коэффициент распространения снизился до 1,16

Фото: из открытых источников

На утро 18 октября в Томской области зафиксировано 9 755 случаев заражения COVID-19. Из них сразу 173 новых пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 40 человек нет симптомов инфекции, у 118 имеются признаки ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по -прежнему 101.

Данные на утро 18 октября. Фото: из открытых источников

В школах Томской области закрыто на карантин 28 классов (0,46 % от общего числа классов в регионе).

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 75 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7256. В обсерваторе под Томском на карантине находится 51 постоялец.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 47,2% мест. Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,16.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда,, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 357,5.