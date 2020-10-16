Коронавирус в Томске, последние новости на 17 октября 2020 года: число заболевших и умерших быстро растет, на следующей неделе заработает call-центр для томичей с “ковидом»

Call-центр для томичей с коронавирусом будет работать круглосуточно и без выходных. Фото: из открытых источников

На утро 17 октября в Томской области зафиксировано 9 582 случая заражения COVID-19. Из них сразу 180 новых пополнили статистику вчера. Это абсолютный антирекорд за время пандемии в регионе.

Среди нововыявленных заболевших у 37 человек нет симптомов инфекции, у 116 имеются признаки ОРВИ, у 27 диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки увеличилось сразу на пять, достигнув 101 человека.

Все пять последних умерших относились к старшей возрастной категории имели тяжелые сопутствующие заболевания, включая сахарный диабет (у четверых), ожирение (у четверых), болезнь почек (у двоих), гипертонию (у троих), онкологию (у одного). Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, в некоторых случаях — инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, прокмментировали в оперштабе.

Данные на утро 17 октября. Фото: из открытых источников

В школах Томской области закрыто на карантин 28 классов (0,46 % от общего числа классов в регионе).

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 74 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7181. В обсерваторе под Томском на карантине находится 53 постояльца.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 47,4% мест. Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1,21.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда,, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 344,1.

На связи- круглосуточно

С 20 октября власти намерены запустить новый call-центр на базе больницы скорой помощи Томска, сообщил вчера журналистам заместитель главы регионального оперштаба Иван Деев. По его словам, врачи будут консультировать пациентов с коронавирусом и решать, может ли больной продолжать лечение на дому или ему нужна госпитализация.

Ожидается, что это поможет разгрузить диспетчеров скорой помощи, которая сегодня принимает до 1 800 звонков в сутки, причем большое количество обращений – повторные. В сутки медики скорой передают около 200 звонков в амбулаторное звено. Всего в call-центре три группы медиков будут принимать звонки в режиме 24/7.