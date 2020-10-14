Коронавирус в Томске, последние новости на 15 октября 2020 года: число жертв «ковида» в регионе приближается к 100 , 23 случая заражения выявлены у томичей, вернувшихся из-за границы

С 1 августа в Томскую область прибыли из-за рубежа свыше 4 тыс.человек. Фото: из открытых источников

На утро 15 октября в Томской области зафиксировано 9 232 случая заражения COVID-19. Сразу 175 новых были выявлены в ходе тестирования вчера и это очередной суточный антирекорд. Среди нововыявленных заболевших у 51 нет симптомов инфекции, у 93 имеются признаки ОРВИ, у 31 диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки возросло: стало известно о кончине еще трех наших земляков.

Пациенты входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. У всех в анамнезе была гипертония, заболевания сердечно-сосудистой системы. Один из них также страдал сахарным диабетом, другой - ожирением и хронической болезнью почек. В результате инфицирования COVID-19 у всех трех развилась тяжелая форма пневмонии, которая сопровождалась дыхательной и полиорганной недостаточностью.

Данные на утро 15 октября. Фото: из открытых источников

Как сообщает оперштаб, в школах Томской области закрыто на карантин 26 классов (0,43 % от общего числа классов в регионе).

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 38 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 7030. В обсерваторе под Томском на карантине находится 55 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 48,9% мест. Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен уже 1,3.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда,, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 331,9.

«Презент» из-за рубежа

По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, у 23 человек, прибывших в регион из-за рубежа, выявлена коронавирусная инфекция. Всего с начала возобновления международного авиасообщения в России (1 августа) в Томскую область прибыли из заграничных поездок 4 352 человека. Управление Роспотребнадзора по Томской области напоминает, что граждане России, возвращающиеся из других стран воздушным транспортом, в течение трех дней должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат анализа на портале госуслуг, заполнив соответствующую форму. В Москве это можно сделать непосредственно в аэропорту «Шереметьево». До получения результата необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или месту пребывания. За несоблюдения данных требований специалисты регионального управления Роспотребнадзора составили 16 протоколов об административном правонарушении (ч.2.ст.6.3. КоАП). Суды рассмотрели четыре протокола, вынесены решения о штрафах на общую сумму в 38,5 тысячи рублей.