Коронавирус в Томске, последние новости на 14 октября 2020 года: число заболевших в регионе превысило 9 тыс. и продолжает расти

Уже семь месяцев российские медики ведут напряженную борьбу с опасным новым вирусом. Фото: из открытых источников

На утро 14 октября в Томской области зафиксировано 9 057 случаев заражения COVID-19. Из них сразу 165 новых были выявлены вчера и это очередной антирекорд.

Среди нововыявленных заболевших у 56 человек нет симптомов инфекции, у 76 имеются признаки ОРВИ, у 33 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 93.

Данные на утро 14 октября. Фото: из открытых источников

В школах Томской области закрыто на карантин 28 классов (0,47 % от общего числа классов в регионе).

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 21 человека. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6 992. В обсерваторе под Томском на карантине находится 56 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 48,9% мест. Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен уже 1,28.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда,, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестированием населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 320,8.