Оперштаб: томские малыши в возрасте до шести лет могут обходиться без масок

Томские малыши в возрасте до шести лет могут обходиться без масок. Фото: из открытых источников

С 9 октября в Томской области ужесточен контроль за соблюдением масочного режима: предприятия торговля, сферы услуги и водители общественного транспорта не имеют права обслуживать клиентов, которые не пользуются средствами индивидуальной защиты от COVID-19. В противном случае их ждут серьезные штрафы ( до 300 тысяч рублей – для юридических лиц) , также, как и самих граждан, не желающих носить маски.

В первый же день действия мер, местные паблики запестрели сообщениями от возмущенных томичей, которым отказали в обслуживании из-за того, что их маленькие дети не были в масках. Вчера региональный оперштаб на своей официальной страничке в «Вконтакте» дал пояснения по данной ситуации, а также ответил на некоторые актуальные вопросы родителей.

- Опираясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, дети в возрасте 5 лет и младше не должны носить маски, - говорится в сообщении. Что касается ребятишек постарше, в возрасте 6 -11 лет, решения о необходимости ими ношения масок принимаются с учетом следующих критериев:

- происходит ли в районе проживания ребенка широкомасштабная передача инфекции;

- способен ли ребенок безопасно и правильно пользоваться маской;

- доступность масок, а также возможность их стирки и замены в тех или иных условиях (например, в школе или детских учреждениях);

- возможность надлежащего контроля со стороны взрослых и выдачи ими указаний ребенку по надеванию, снятию и безопасному ношению масок;

— возможные последствия ношения маски для обучения и психосоциального развития ребенка, которые должны оцениваться совместно с преподавателями, родителями/лицами, осуществляющими уход за ребенком, и медицинскими специалистами;

— специфические особенности среды пребывания ребенка и возможность его взаимодействия с людьми, подвергающимися высокому риску тяжелого течения болезни, в частности, с пожилыми людьми и лицами, страдающими фоновыми заболеваниями.

По решению оперштаба и с учетом рекомендаций ВОЗ, детям от 12 лет и старше рекомендуется пользоваться масками наравне со взрослыми, особенно при невозможности обеспечить нахождение ребенка на расстоянии как минимум 1 м от окружающих в районах массовой передачи инфекции.

А вот подросткам, начиная с 12 лет, придется соблюдать масочный режим наравне со взрослыми. Фото: из открытых источников

Какие маски лучше носить детям?

Практически здоровые дети могут носить немедицинские или тканевые маски. Это позволяет контролировать источник инфекции, то есть не допускать передачи вируса от зараженного ребенка, который не подозревает о наличии у себя инфекции, окружающим людям. Выдавая тканевую маску ребенку, взрослый должен убедиться в том, что она имеет подходящий размер и закрывает нос, рот и подбородок ребенка.

Дети с такими нарушениями здоровья, как муковисцидоз, рак или иммуносупрессивные состояния, должны по указанию работающих с ними медицинских специалистов носить медицинские маски. Медицинские маски препятствуют распространению вируса, обеспечивают защиту пользователя и рекомендованы всем, кто подвергается риску тяжелого течения COVID-19.

Нужны ли маски во время занятия спортом?

- Детям не следует носить маски во время занятий спортом или при других физических нагрузках, таких как бег, прыжки или игры на детской площадке. Это позволит избежать затруднения дыхания, - говорится в пояснениях оперштаба.

При организации этих форм детского досуга необходимо содействовать принятию всего комплекса противоэпидемических мер, таких как рассредоточение людей с интервалами не менее 1 м друг от друга, ограничение числа играющих друг с другом детей, обеспечение доступа к средствам гигиенической обработки рук и пропаганда их использования.