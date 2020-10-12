Коронавирус в Томске, последние новости на 13 октября 2020 года: вторая волна пандемии набирает обороты, в школах региона переведены на удаленку 37 классов и проводится дезинфекция

Фото: из открытых источников

На утро 13 октября в Томской области зафиксировано 8 892 случая заражения COVID-19. Из них сразу 151 новый был выявлен вчера. Начиная с весны, это максимальный суточный показатель.

Среди нововыявленных заболевших у 26 человек нет симптомов инфекции, у 93 имеются признаки ОРВИ, у 32 томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки возросло: вчера стало известно о смерти еще одного нашего земляка, заболевшего «короной».

- Скончавшийся относился к старшей возрастной категории, в анамнезе имел гипертонию и хроническую ишемию головного мозга. Инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью - прокомментировали в оперштабе. Число жертв пандемии в регионе выросло до 93 человек.

Данные на утро 13 октября. Фото: из открытых источников

В школах Томской области закрыто на карантин 37 классов (0,59 % от общего числа классов в регионе). Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 11 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6 971. В обсерваторе под Томском на карантине находится 56 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 46,8% мест. Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,27.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие свободных более 50% коечных мест, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестирование населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 314,9.

Миллионы на дезинфекцию

В школах Томска проводится дезинфекция классов, учащиеся которых находятся на карантине. Кабинеты обрабатываются спецсредствами сотрудниками образовательных учреждений, или с привлечением специалистов службы дезинфекции. Все образовательные учреждения Томска оснащены рециркуляторами – бактерицидными лампами для дезинфекции и обработки помещений, а также бесконтактными термометрами для обеспечения входного контроля и замеров термометрии у сотрудников и детей. Входные зоны и санитарные комнаты оснащены резервуарами с антисептическими средствами для обработки рук. Часть учреждений на входе установили бесконтактные санитайзеры (с автоматическим разбрызгиванием антисептика на подставленные руки). В общей сложности, в 2020 году муниципальным образовательным учреждениям выделено 48,8 млн руб. из областного бюджета на меры по предупреждению распространения COVID-19. На эту сумму приобретено более 1,5 тыс. бесконтактных термометров, 1 967 рециркуляторов для обеззараживания воздуха, более 4,6 тыс. дозаторов антисептических средств для обработки рук, восемь тепловизоров, а также средства индзащиты, антисептические средства и др.