Коронавирус в Томске, последние новости на 12 октября 2020 года: пандемия унесла жизни уже 92 томичей, коэффициент распространения инфекции продолжает расти

Фото: из открытых источников

На утро 12 октября в Томской области зафиксирован 8 741 случай заражения COVID-19. Из них сразу 148 новых пополнили статистику вчера. Начиная с весны, это максимальный суточный показатель .

Среди нововыявленных заболевших у 28 человек нет симптомов инфекции, у 100 имеются признаки ОРВИ, у 20 томичей диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки возросло: стало известно о смерти еще двух наших земляков, заболевших "короной". Число жертв пандемии в регионе выросло до 92 человек.

- Оба пациента входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям. Один из умерших страдал сердечно-сосудистой и почечной недостаточностью, хронической ишемией головного мозга, второй – онкологическим заболеванием.Инфекция у них протекала в тяжелой форме, осложнялась пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, - прокомментировали в оперштабе.

Данные на утро 12 октября. Фото: из открытых источников

В школах Томской области закрыто на карантин 38 классов (0,6% от общего числа классов в регионе). Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 121 человека. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6 960. В обсерваторе под Томском на карантине находится 63 постояльца.

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 47,6% мест. Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,19.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие свободных более 50% коечных мест, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестирование населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 275,9.