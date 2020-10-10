Коронавирус в Томске, последние новости на 11 октября 2020 года: число заболевших почти достигло 8,6 тыс. человек, антирекорд заразившихся за сутки

Фото: из открытых источников

На утро 11 октября в Томской области зафиксировано 8 593 случаев заражения COVID-19. Из них сразу 139 новых были выявлены вчера. Начиная с весны, это максимальный суточный показатель .

Среди нововыявленных заболевших у 34 человек нет симптомов инфекции, у 84 имеются признаки ОРВИ, у 21 томича диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 90.

Данные на утро 11 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 88 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6 839. В обсерваторе под Томском на карантине находится 66 постояльцев.

В школах Томской области закрыто на карантин 38 классов (0,6% от общего числа классов в регионе).

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 48,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,13.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие свободных более 50% коечных мест, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестирование населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 275,9.