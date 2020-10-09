Коронавирус в Томске, последние новости на 10 октября 2020 года: респираторный госпиталь МСЧ N 2 заполнен на 90%, в школах региона переведены на карантин уже 38 классов

В новом респираторном госпитале весь коечный фонд буде подключен к подаче кислорода. Фото: из открытых источников

На утро 10 октября в Томской области зафиксировано 8 454 случая заражения COVID-19. Из них сразу 131 новый был выявлен вчера. Начиная с весны, это максимальный суточный показатель .

Среди нововыявленных заболевших у 36 человек нет симптомов инфекции, у 68 имеются признаки ОРВИ, у 24 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему 90.

Данные на утро 10 октября. Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 91 человека. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6 751. В обсерваторе под Томском на карантине находится 65 постояльцев.

В школах Томской области закрыто на карантин 38 классов (0,6% от общего числа классов в регионе).

В коечном фонде, развернутом для лечения коронавирусных пациентов, свободны 47,9% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,17.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы, а также наличие свободных более 50% коечных мест, являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября. Третьим ключевым фактором является охват тестирование населения (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), в Томской области он сейчас составляет 275,9.

Свободных коек все меньше

В Респираторном госпитале медсанчасти №2 Томска, являющемся самым большим из «ковидных» стационаров региона, в настоящее время заполнены почти 90% коечного фонда.

В связи с этим, начиная уже с завтрашнего дня, Больница скорой медицинской помощи начнет принимать пациентов с подтвержденным коронавирусом, рассказал вчера журналистам на брифинге вице-губернатор по социальной политике, замглавы регионального оперштаба Иван Деев. В Больнице скорой медицинской помощи респираторный госпиталь официально откроется в понедельник (12 октября), но первых пациентов начнут госпитализировать туда уже с завтрашнего дня. Ранее сообщалось, что «ковидный» стационар в БСМП рассчитан на 180 коек, 40 из которых - реанимационные.