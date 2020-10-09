«Печкин» из томской глубинки: Владимир Семенюк уже семь лет доставляет почту в трудонодоступные уголки Первомайского района

Сельский почтальон Владимир Семенюк и его надеждынй помощник-трактор.

Сегодня, 9 октября, отмечается Всемирный день почты. Этот праздник был учрежден в 1969 году, по инициативе Всемирного почтового союза, и с тех пор входит в календарь знаменательных дат ООН. Цель праздника — обратить внимание людей на незаменимую роль в обществе почтальонов и других сотрудников сектора почтовой связи.

Сегодня во всем мире действует порядка 650 000 почтовых отделений, в которых трудятся свыше 5,3 млн. человек. Особую значимость их работа приобрела на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, когда многим людям стали недоступны привычные походы в магазины, а значительная часть госучреждений прекратила личный прием посетителей и документов от них.

- Пандемия COVID-19 затронула все аспекты нашей жизни, став испытанием для каждого из нас. Я выражаю искреннюю благодарность почтовым работникам всего мира, которые продолжают выполнять свою работу в дни испытаний и трудностей. Эти работники многим рискуют, при этом их труд — это больше, чем просто доставка почты. Они развивают новаторские модели обслуживания населения, ориентированные на пожилых людей и людей, находящихся в социальной изоляции, доставляют жизненно важные лекарства и оборудование, содействуют получению продовольственной и денежной помощи теми, кто в них нуждается. Их самоотверженность, новаторство и инициативность, несомненно, помогли спасти жизни тысяч людей, - отметил в своем послании, посвященном Всемирному дню почты, генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериша.

Отметим, у российских почтовиков есть и свой отдельный профессиональный праздник: по указу Президента, он отмечается каждое второе воскресенье июля.

В самые отдаленные уголки

В Томской области сегодня работает 301 отделение Почты России, в которых трудится около 2,5 тысяч сотрудников, обеспечивающих доставку отправлений во все даже самые маленькие, отдаленные и труднодоступные населенные пункты нашего региона. Площадь которого, напомним, с легкостью вмещает несколько европейских государств! К своим адресатам они добираются на всем, что ездит, плавает или летает: автомобилях, вездеходах, самолетах, катерах, лодках и тракторах.

В Томской облсти работает 301 почтовое отделение. Фото: из открытых источников

Одним из таких труднодоступных мест в период распутицы становится деревня Петровск Первомайского района Томской области, которую обслуживает Асиновский почтамт. Почтовый маршрут до Петровска начинается в Томске, оттуда почту на автомобиле доставляют в г. Асино, там её сортируют и распределяют по отделениям почтовой связи. В отделение Ежи почта прибывает 3 раза в неделю и сразу же отправляется в доставку адресатам в Ежах и Петровске.

Продолжительность пути от Ежей до Петровска и обратно не больше 30 км. По хорошей дороге на автомобиле ехать не больше получаса. Но дождями проселочную трассу размывает так, что добраться туда на машине становится невозможно. И тогда, на помощь почтальону отделения связи Ежи Асиновского почтамта Владимиру Семенюку приходит трактор Белорус, на котором он доставляет почту петровчанам во время бездорожья. Поездка на тракторе по разбитой дороге занимает до трех часов!

- Сегодня в Петровске проживает около 30 человек, в основном пенсионеры. Магазинов в деревне нет. И местным жителям без Почты никак не обойтись: через нас они заказывают семена для посадки огорода, средства от вредителей, продукты питания, бытовую химию, и даже технику. Кроме этого я доставляю землякам пенсии и пособия, заказные письма, посылки и районные газеты, которые петровцы, желая быть в курсе всех новостей, активно выписывают. Раньше наше почтовое отделение обслуживало еще и поселок Заречный, но сейчас там уже никто не проживает и пункт закрыли, - рассказывает Владимир Алексеевич.

Символичное совпадение, но сельский почтальон появился на свет в 1969 году, когда был учрежден отмечаемый сегодня всемирный праздник почтовиков. Родился и вырос в Первомайском районе, в деревне Успенка. Будучи большим патриотом своей малой Родины, никогда не хотел уехать из родных мест. Вернувшись после службы в армии, женился, стал отцом двух дочерей. Работал в колхозе и на лесоперерабатывающем предприятии, а семь лет назад стал почтальоном отделения почтовой связи № 636940.

Сейчас даже не представляет себе, как можно уйти с любимой работы, которую считает очень ответственной и нужной. - Ведь столько людей от тебя зависят, рассчитывают на тебя и, кроме тебя, им никто не привезет долгожданные письма, посылки, пенсии, - говорит «Печкин» из томской глубинки.

Редакция «КП-Томск» поздравляет всех почтовых работников с праздником, желает им здоровья, семейного благополучия, успехов в их повседневном и таком незаменимом для томичей труде!