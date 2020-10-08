Ферма Галины Прокопьевой: козочки на загляденье

Скоро ребятишки и взрослые опять будут приезжать сюда попить молочка.

Открытие в селе Старая Ювала настоящей козоводческой фермы (не домашнего хозяйства, а именно фермы) в 2013 году стало важным событием для Томской области и предметом радости и гордости жителей района.

Единственный животноводческий комплекс такого формата в Зауралье - так говорят о хозяйстве Галины Прокопьевой. На открытие приезжал даже тогдашний министр сельского хозяйства Николай Федоров. Бывали там и губернатор региона Сергей Жвачкин, и председатели районных дум, и главы сельских поселений. Большое дело начали когда-то Галина с супругом Виктором и продолжают его развивать, несмотря на кризис и пандемию.

В 2016 году фермеры открыли цех переработки и начали выпускать пастеризованное молоко, сметану, творог и сыр. У них хорошее техническое оснащение, доильная установка, постоянные и сезонные работники. Затем пристроили еще один цех для содержания животных. Получили областной грант на поддержку семейных ферм, приобрели необходимое оборудование, расширили поголовье коз зааненской породы.

Наконец, Галина Андреевна отважилась на разведение коз англо-нубийской породы (по своим молочным характеристикам они могут составить конкуренцию даже знаменитым зааненкам, но очень требовательны к условиям содержания).

По своим характеристикам нубийская составляет конкуренцию даже знаменитой зааненской породе.

Сейчас ферму Прокопьевых не узнать. 400 дойных козочек обеспечивают молоком жителей Кожевниковского района и близлежащих муниципалитетов. Продукцию раскупают с удовольствием, ведь козье молоко - источник большого количества полезных веществ, витаминов и минералов. Его можно использовать для детского питания, оно не противопоказано людям, страдающим сахарным диабетом, и может буквально поднять на ноги аллергиков. Ну и, наконец, из козьего молока получаются отличный сочный творог и вкуснейший сыр.

Неудивительно, что посмотреть на все это великолепие приезжают и взрослые люди, и школьники. Сегодня, правда, в связи с угрозой

распространения коронавируса посещения ограничены. Но все надеются, это временно, и скоро ребятишки из Кожевникова и Томска, из Новосибирска, Кемерова и других городов опять будут с удовольствием пить здесь козье молочко, фотографироваться и любоваться ласковыми красотками - питомицами хозяйства Прокопьевой.

- Удивительно, почему козами занимается так мало энтузиастов. В кормлении и содержании они не более требовательны, чем коровы. И характер имеют хороший, - с любовью и теплотой говорит владелица. - Я готова везде говорить об этом, чтобы еще кто-то завел такую ферму. Я согласна на дружбу, на общение, тогда легче будет жить!

Галина Прокопьева относится к своим козочкам с теплотой и любовью.

Аппетитная продукция от Галины Прокопьевой реализуется практически по всему региону. В Томске ее можно найти в сетях «Дубрава» (продукты сельхозпроизводителей Кожевниковского района) и «Калина-малина» (натуральные продукты фермерских хозяйств Сибири).

Ферма расположена в с. Старая Ювала Кожевниковского района по адресу: ул. Советская, 19. Добраться можно на автомобиле от Кожевникова, свернув с трассы 69Л-14 налево сразу на выезде из села и продолжив движение на запад 45 км. Съезд в Старую Ювалу налево. Перед посещением необходимо созвониться с хозяевами. Тел. +7 (38244) 4-11-83; +7 (906) 958-41-98.

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