Ресурсы для субъектов МСП

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Гарантийный фонд Томской области действует уже более 11 лет. Задача его состоит в том, чтобы выступать поручителем и гарантом субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) перед банками и другими финансовыми организациями.

Сегодня фонд стал одним из важных инструментов инфраструктуры поддержки бизнеса на всей территории региона. Безусловно, текущий 2020-й оказался временем проверки предпринимателей на прочность, однако для некоторых кризис предоставил дополнительные возможности для роста, кому-то позволил перезапустить свое дело в новом формате. В таких условиях вопрос своевременной финансовой поддержки - один из важнейших.

- Подводя предварительные итоги 2020 года, можно отметить, что за 9 месяцев было предоставлено 51 поручительство для субъектов МСП в объеме 262 млн 596 тыс. рублей. На эту сумму наши предприниматели получили кредитов почти на миллиард - 968 млн 379 тыс. рублей, - рассказывает директор Гарантийного фонда Томской области Егор Беляев. - Если сравнивать эти результаты с 9 месяцами 2019 года, за это же время было предоставлено 35 поручительств на общую сумму 188 млн 163 тыс. рублей, под нее бизнес получил 548 млн 979 тыс. рублей.

Нынешний год стал весьма показательным, даже с учетом того, что начиная с конца марта в стране и регионе были объявлены карантинные меры в связи с пандемией. В этих условиях первое, что предпринял Гарантийный фонд, - по просьбе малых и средних компаний провел реструктуризацию действующих кредитных обязательств.

- Реструктуризация выполнялась в течение одного рабочего дня после обращения, без обременительного сбора документов, по одному лишь заявлению клиента, - говорит Егор Беляев. - Мы внесли изменения в действующие договора, сняв таким образом нагрузку на бизнес, который в сложившихся обстоятельствах не успевал выполнить свои обязательства перед банками.

Предприниматели, являющиеся клиентами Гарантийного фонда, представляют практически все сферы деятельности - бизнес из сферы обслуживания и производства, строительства дорог, пищевой отрасли и ремонта транспорта, перевозчики пассажиров и грузов. «Становясь гарантами бизнеса, мы пытаемся понять, насколько он надежен и востребован экономикой региона, следим за созданием рабочих мест, объемом выплачиваемых налогов», - подчеркивает руководитель фонда.

За поручительством в Гарантийный фонд обращаются предприниматели не только из областного центра, но и из Томского, Кожевниковского, Первомайского, Колпашевского, Каргасокского районов, из городов Северск и Стрежевой. В текущем году фонд заключил соглашение о сотрудничестве с микрофинансовой организацией Стрежевого, которая занимается поддержкой субъектов МСП, а также аналогичной организацией Томской области, начавшей работать в марте 2020 года.

Несмотря на трудности в экономике

- Наши основные партнеры - это кредитные организации и банки. Наибольшую активность за текущий период проявляли клиенты Сбербанка, Томскпромстройбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, Газпромбанка и Россельхозбанка, - продолжает Егор Беляев. - Характерно, что, несмотря на трудности в экономике, ни одного заявления от предприятий-партнеров о банкротстве не было, хотя возникали обращения о наличии текущей просрочки. Однако все они закрывались в течение календарного месяца, что является нормой, поскольку у предприятий могут возникать свои проблемы. Надеюсь, что и впредь банкротств среди наших клиентов не случится.

Гарантией этого служит тщательный контроль за исполнением предприятиями своих обязательств перед кредитными организациями, чему предшествует основательный анализ бизнеса со стороны как Гарантийного фонда, так и самих банков и «Корпорации МСП», которая также выступает поручителем.

- Конечно, в непростые времена кредитные организации заинтересованы в снижении рисков и поэтому привлекают к сотрудничеству «Корпорацию МСП» и Гарантийный фонд для минимизации возможных потерь. Сегодня контроль за динамикой развития МСП усилился, кредитуются наиболее устойчивые предприятия, те, у кого есть источники погашения и надежные ресурсы, определенный запас прочности, - рассказывает Егор Викторович. - Конечно, риски всегда существуют, скажем, для декабря 2014-го и периода 2015-2016 годов банкротства были не редкостью. Сейчас ситуация гораздо спокойней.

Со своей стороны Гарантийный фонд региона подстраивается под запросы клиентов, делая свои услуги более доступными предпринимателям из любых сфер и территорий. Например, в нынешнем году фонд подключился к пилотному проекту Сбербанка и «Корпорации МСП», предполагающему ведение всего документооборота, в том числе заключение сделок, в электронном виде.

- В рамках проекта предполагается, что при составлении договора пакет документов от банка станет направляться в Гарантийный фонд в электронном формате, с цифровой подписью, так же будет заключаться и итоговое соглашение между МСП, банком и фондом. Надеемся, что уже в следующем году все сделки будут проводиться полностью в электронном виде, - говорит Егор Беляев.

Подытоживая, отметим: основной задачей Гарантийного фонда Томской области в непростые для экономики времена стала не просто поддержка субъектов МСП, но формирование благоприятных условий для продолжения их эффективного сотрудничества с банками, расширения бизнеса и модернизации производства.

Гарантийный фонд Томской области.

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