Как семья из сибирской глубинки многодетной стала

Семья Сучковых в сборе: бабушка Лида, мама Алла, папа Валерий и дети. Фото: из архива героя публикации

Утро для супругов Сучковых начинается очень рано. Дом еще спит, когда они принимаются за работу: крестьянско-фермерское хозяйство не позволяет прохлаждаться, и домочадцы требуют заботы. У Аллы Владимировны и Валерия Ивановича на двоих шесть кровных (для обоих это второй брак) и 14 приемных детей. Старшие уже обзавелись своими семьями, а с родителями сейчас 10 ребят.

- Я всегда мечтала о большой семье, - вспоминает Алла Сучкова. - Будучи школьницей, обмолвилась, что у меня будет не меньше 10 детишек. Девчонки-одноклассницы меня тогда на смех подняли, до слез довели. Но мечта сбылась, нам всем вместе хорошо, мои дети - это моя радость!

Безусловно, решение стать приемными родителями принималось на семейном совете. Взвесили все «за» и «против», прежде чем решиться на сверхответственный шаг. Первые ребятишки переступили порог дома 15 лет назад. Марише тогда исполнилось 8 месяцев, Инне - 3 года, брату девочек Лене - 8 лет. Через год, в 2006-м, Сучковы приняли на воспитание Максима и Антона. Семья продолжала расти. В 2008 году в ней появилась дочка Лена, следом сын Саша.

В 2012-м супругам позвонили специалисты областного департамента по вопросам семьи и детей и сообщили, что кровная мать Леночки в роддоме отказалась от близнецов Леши с Димой. Валерий и Алла взяли их. А в 2016 году забрали детишек-дошкольников, которых вернули в социальное учреждение приемные родители (сейчас Ангелина в 5-м классе, Даниил - в 4-м). Этим летом Алла предложила мужу: мол, давай напоследок мальчика возьмем. Он согласился. В итоге семья Сучковых приняла на временную опеку трехлетнюю Кристину, двухлетнего Степана и Артема, которому исполнилось 8 месяцев. Первые шаги делает ребенок, растет!

- Нам повезло, что с детишками помогает моя мама Лидия Александровна, которой 85 лет, - говорит Алла Владимировна. - Чуть свет у нее уже готова каша для маленького сынка. Мамочка первая поддержала нас в стремлении стать приемной семьей, за что ей большое спасибо.

И дочки, и сыночки для родителей самые лучшие. Порой, правда, старшие, видя, как на какие-то поступки младших строгая мама реагирует мягче, чем это было с ними, могут попенять - видишь, ты ребятишек больше любишь, а нам бы сейчас попало... Алла Владимировна на это отвечает: «Всех одинаково люблю. А что внимания маленьким, может, достается побольше, так сейчас, на пенсии, у меня и времени на них больше».

Когда росла кровная «троица», она работала поваром в больнице, по дому дел хватало, ну а заботы родительской и тепла каждому доставалось в равной мере. Да, детские шалости не оставались незамеченными, так ведь и сейчас не остаются.

Ребята стараются учиться хорошо. Они активные, с удовольствием участвуют во всевозможных соревнованиях, творческих конкурсах (вот и сейчас Сучковы готовят программу для участия в финале областного фестиваля замещающих семей «Подарим тепло детям»), в школьных научно-практических конференциях, получают сертификаты и дипломы.

Дети домовитые, умелые в быту. Все - кровные и приемные - дружны меж собой. Самых старших можно попросить посидеть с маленькими, а они, в свою очередь, привозят бабушке с дедушкой внучат.

Большая приемная семья требует колоссальных затрат, прежде всего душевных. Бывало, и Сучковы сталкивались с трудностями. На помощь приходили специалисты из школы приемных родителей. Супруги никогда не действуют скоропалительно, вдумчиво подходят к вопросам воспитания.

- Иногда знакомые, желающие принять в семью ребенка, просят совета, - рассказывает Алла. - Говорю: «Не берите малыша сразу, пусть погостит у вас, присмотритесь друг к другу, чтобы потом не пришлось возвращать его». Это маленький человек. От нас, родителей, зависит, каким он вырастет, будет ли его жизнь счастливой.

Материал подготовлен при информационной поддержке департамента по вопросам семьи и детей Томской области.