Слава предков в голосах и экспонатах

Выставка «Война - тяжелая работа», посвященная жизни и работе тыла, - главный проект года для музея. Фото: tomskmuseum.ru

Всем, кому небезынтересна история Отечества, 2020 год запомнится, прежде всего, не пандемией, а 75-летием Великой Победы. Однако именно коронавирусные ограничения увеличили спрос на культурно-исторические проекты в онлайн-формате. Не стал исключением и Томский областной краеведческий музей им. М. Б. Шатилова, который подготовил небывалые по богатству выбора мероприятия.

- Наша военно-патриотическая линия стартовала накануне 9 Мая с программы «Никто не забыт, ничто не забыто». Затем она была продолжена 24 июня, в день годовщины первого Парада Победы, проектом «Чтобы помнили», - говорит заместитель директора музея по культурно-образовательной деятельности Светлана Зоркальцева. - В этом проекте мы рассказываем о боевых подвигах томичей, которые приняли участие в легендарном событии - Параде Победы 1945 года.

Музейный цикл военно-патриотических образовательных программ «Война в рассказах и воспоминаниях» - это встречи не только с оставшимися в живых ветеранами Великой Отечественной войны, но и с участниками вооруженных конфликтов с Китаем, боевых операций во Вьетнаме, Афганистане, Чечне.

- Услышать о войне из уст воевавших солдат дорогого стоит, и такие встречи, организованные музеем, неизменно привлекают интерес молодого поколения, - считает С. Зоркальцева. - Но у школьников сегодня пользуются популярностью и увлекательные квесты-путешествия по живой истории Томска. Например, они находят таблички с именами героев войны, которыми названы улицы города, узнавая, где располагались госпитали или оборонные предприятия, делают фото этих мест, пишут эссе, делясь результатами поисков.

В 2020 году, несмотря на карантин, акция «Диктант Победы» собрала немало молодежи и взрослых. Фото: tomskmuseum.ru.

Традиционно большое внимание вызывает акция «Диктант Победы». В 2020 году мероприятие, несмотря на карантин, собрало большое количество молодежи и взрослых. Интересной новинкой стал проект «Голоса Победы» - это живые воспоминания ветеранов, детей войны и тружеников тыла, которые читают наши современники - профессиональные актеры ТЮЗа и известный уже на всю страну томич Андрей Бурковский.

- Благодаря сохранившимся письмам мы узнаем, как томичи работали в госпиталях и на заводах, собирали урожай и боролись с голодом, - поясняет Светлана Ивановна. - Эта программа хорошо дополняет наш главный проект года - выставку «Война - тяжелая работа», посвященную жизни и работе тыла. Совершенно не случайно мы уделяем внимание этой бытовой и многим незнакомой стороне войны именно в год, когда Томск удостоился звания «Город трудовой доблести».

Наиболее трогательные моменты выставки уделены детям, которые работали на заводах и фабриках, в полях и цехах, выполняя взрослые нормы труда. Среди экспонатов вещи, собранные не только историками-краеведами, но и томскими поисковыми отрядами, а также подарки частных коллекционеров. Многие детали быта можно подержать в руках, померить головные уборы, потрогать реплики оружия. «Эта выставка очень насыщенна и хорошо оформлена, она технологична - здесь можно услышать музыку тех лет, воспоминания, записанные на пленку, консультации историков. Мы постарались максимально отразить вклад простого народа в Победу», - продолжает собеседница.

Сегодня услышать и увидеть многое из представленного можно как в онлайн-формате, благодаря Youtube и официальной странице музея, так и вживую - посетив залы выставок. Кроме того, музей отправляет часть экспозиций в свои филиалы по всей области - в Колпашево, Нарым, Подгорное и Асино.

- Все мероприятия музея проводятся с полным соблюдением противоэпидемических мер. Кроме того, мы много работаем с детьми, имеющими особенности развития. Нынешний год стал особенным, ознаменовав появление новых форм работы музея. И, думаю, главный результат - не только получение свежих впечатлений о войне, но и урок сопереживания людям, которые жили ради будущих поколений, - подчеркивает замдиректора музея.