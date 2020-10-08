Инновации для дошколят

Родители малышей из села Первомайское довольны работой коллектива детсада «Светлячок». Фото: из архива детского сада.

Организация дошкольного образования - предмет постоянного совершенствования в соответствии с вызовами времени, потребностями общества и государства и действующими федеральными стандартами (ФГОС ДО). В Первомайском районе Томской области детям обеспечены достойные условия для раннего развития.

Так, в 2015 году в районном центре - селе Первомайское - был открыт первый корпус инновационного детского сада «Светлячок». А с 1 сентября нового 2020-2021 учебного года заработал второй корпус учреждения. Его уже посещают более 60 воспитанников от года до четырех лет, и набор продолжается. В районе с вводом учреждения планируют закрыть потребность в местах для дошкольников, в том числе для детей ясельного возраста.

- Строительство нового корпуса детского сада велось в рамках национального проекта «Образование». Детсад рассчитан на 90 мест, это хорошее дополнение к имеющимся 145-ти в основном корпусе, - поясняет Екатерина Яковлева, заведующая МБДОУ «Детский сад «Светлячок». - Большое внимание уделено безопасности детей: оборудован пост охраны, есть система видеонаблюдения, хорошие эвакуационные выходы и лестницы, телефон для вызова экстренных служб. Прекрасные условия созданы для работы поваров - пищеблок оснащен в соответствии с современными требованиями. Штат полностью укомплектован квалифицированными сотрудниками. Открыты две группы раннего возраста - с одного года до двух и с двух до трех лет, плюс младшая группа с трех до четырех лет. Также работает группа с кратковременным пребыванием «Вместе с мамой», куда приводят малышей, начиная с 8-месячного возраста.

Родители довольны работой воспитателей из «Светлячка», это показало анкетирование. Мамы и папы высоко оценивают качество предоставляемых здесь услуг. Что вовсе не случайно, ведь в детсаду все подчинено интересам детей и потребностям семей в дошкольном образовании.

Жизнь стремительно движется вперед, детсады сегодня существенно отличаются от учреждений даже 20-летней давности. С 2018 года детсаду «Светлячок» присвоен статус федеральной инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по внедрению основной образовательной программы «Вдохновение». Детский сад обеспечен учебно-методической литературой, здесь оборудована развивающая предметно-пространственная среда групп, введены центры планирования совместной деятельности педагогов и родителей. Организована и «Академия Вдохновения» (ежемесячные семинары-практикумы по методическому сопровождению образовательной программы). Ежегодно на базе детского сада проходит фестиваль инновационных идей и областной тематический семинар-практикум. А до конца 2020 года детсад из села Первомайское стал площадкой Регионального центра развития образования по реализации ФГОС ДО.

В «Светлячке» активно практикуется дошкольное инклюзивное образование. Особенные воспитанники (их здесь 22) обучаются в комбинированной и компенсирующей группах, что помогает социализации и адаптации. В сопровождении воспитателей ребята участвуют во всех образовательных событиях, с ними ведется работа по индивидуальным маршрутам, составленным в соответствии с рекомендациями медиков и психологов. Детсад - базовое учреждение района по работе с детьми с ОВЗ и инвалидами, это направление является одним из приоритетных.

Безусловно, любые начинания ведут к успеху благодаря людям, искренне преданным своему делу. Персонал и научно-педагогический коллектив детсада «Светлячок» всецело относится к их числу.

Фото: из архива детского сада.

Екатерина Яковлева, заведующая МБДОУ «Детский сад «Светлячок»:

- Недавно мы отметили День воспитателя и всех дошкольных работников. От души поздравляю коллектив нашего детского сада и коллег из других дошкольных учреждений с праздником! Здоровья вам, благополучия, достижения новых вершин в нашей нелегкой, но такой нужной каждому работе!