День учителя: праздник для страны и мира

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В понедельник, 5 октября, вся Россия отметила День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования. Напомним, у нас в стране он был учрежден 29 сентября 1965 года.

Сложно переоценить вклад педагогов в воспитание молодого поколения и развитие общества в целом. Недаром в 1994 году по инициативе ЮНЕСКО этот праздник стал международным.

Впрочем, для наших сограждан он давно является особенным: профессия учителя почетна в России с летописных времен, к учителю всегда шли за знаниями, помощью и советом. Именно учитель всегда считался носителем культуры, а школа - очагом просвещения.

В 2020 году настоящее испытание выпало на долю российских педагогов. В период пандемии нужно было срочно организовать дистанционное обучение, поработать с каждым учащимся индивидуально, подготовить выпускников к сдаче Единого госэкзамена. Перед учительским сообществом были поставлены серьезные задачи, с которыми профессионалы успешно справились. В День знаний, в непростых условиях профилактики коронавируса, в томских школах, гимназиях и лицеях вовремя начался новый учебный год.

На начало 2019-2020 учебного года в общеобразовательных организациях Томской области работало 8 315 учителей. Среди них немало обладателей правительственных наград, почетных званий, победителей и лауреатов конкурсов. Именно педагоги обучают и воспитывают образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять судьбу нашего региона и всей России.

Все мы, взрослые и школьники, твердо знаем: никакой суперсовременный компьютерный класс, никакие высокотехнологичные ресурсные центры не заменят педагогического таланта, мастерства и отзывчивости. Именно благодаря им традиционно отличные знания позволяют томским школьникам побеждать на престижных олимпиадах, российских и международных конкурсах, успешно сдавать ЕГЭ и поступать в лучшие вузы страны.

Быть педагогом - это серьезная ответственность перед учениками, их родителями и, прежде всего, перед самим собой. Не каждый готов посвятить всю жизнь профессии, требующей ежедневной внутренней работы, постоянного стремления к совершенствованию и поиска нового. Это выбор, за которым стоит большой талант и повседневный труд.

Редакция «КП-Томск» присоединяется к поздравлениям с профессиональным праздником, которые уже прозвучали в День учителя. Спасибо вам, уважаемые педагоги, за добросовестный труд, верность избранному делу, за вклад в развитие образования и воспитание юного поколения томичей. Крепкого здоровья, счастья и достатка, благодарных учеников и дальнейших успехов в работе!