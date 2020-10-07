Самая интересная и важная профессия

Учительский труд в нашей стране был и остается делом государственной важности.

Профессия учителя в нашей стране пользуется заслуженным уважением. Пожалуй, каждый взрослый с благодарностью вспоминает своих педагогов, сыгравших важнейшую роль в его жизни.

В День учителя, 5 октября, с букетами цветов, словами благодарности к педагогам обращаются и нынешние школьники, и те, кто окончил школу несколько десятилетий назад. Это душевное выражение признательности еще раз подтверждает правоту выбранного ими жизненного пути и убеждает в том, что их работа - самая лучшая, самая интересная и, безусловно, очень значимая. Ведь учительский труд в нашей стране был и остается делом государственной важности.

В Томской области многое делается для того, чтобы профессия учителя вновь стала престижна и притягательна. Строятся комфортные современные школы, которые оснащаются новым цифровым учебным оборудованием; есть система мер поддержки педагогов, способствующих их профессиональному росту и дающих материальные стимулы. Некоторые практики появились в новом учебном году.

В Томской области строятся комфортные современные школы, которые оснащаются новым цифровым оборудованием.

Главный человек в жизни школьника

- Теперь все классные руководители будут получать ежемесячно денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей, - говорит Елена Вторина, заместитель начальника департамента общего образования Томской области. - Напомню, об этом важном решении сообщил президент РФ В. В. Путин 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию. Это яркий пример большого внимания к воспитанию детей, молодого поколения, гармоничному развитию личности.

От классного руководителя зависит очень многое: станет ли класс дружным коллективом, как будут учиться дети и какие жизненные ориентиры они получат. Именно классный руководитель замечает таланты и способности ребенка, формирует образовательную траекторию школьника. В нашем регионе давно закрепилась такая практика: учитель становится классным руководителем в 5-м классе и проживает с детьми всю их школьную жизнь до выпуска, проходя с детьми от подросткового возраста до времени взросления. Каждый классный руководитель осознает свою ответственность не только за учебные успехи детей, но во многом за их судьбы. Эта кропотливая, каждодневная работа классного наставника теперь будет поощряться еще и материальным вознаграждением. Федеральные выплаты классные руководители по всей области уже получают. При этом отмечу, что областные выплаты за классное руководство также сохраняются.

К вершинам мастерства

Профессия педагога - творческая, и потому так важно получить признание достижений. Этому способствуют конкурсы профессионального мастерства, которые проводятся в Томской области. Они становятся настоящим праздником и для участников (несмотря на волнение), и для многочисленных болельщиков - коллег.

Психологи утверждают, что время от времени человеку нужно «побыть в свете софитов»: испытать благожелательное внимание, продемонстрировать свои успехи и достижения. И профессиональные конкурсы как раз дают эту возможность! А еще любой профессиональный конкурс - это своего рода курсы повышения квалификации: каждый участник черпает идеи из копилки достижений коллег, делится своими педагогическими открытиями.

- В нынешнем году проводится 12 конкурсов профессионального мастерства, их отличительной особенностью является расширение категорий участников, - говорит Марина Садиева, начальник отдела организационно-правовой работы областного департамента общего образования. - Это не только учителя-предметники, но и педагоги-психологи, учителя-дефектологи, социальные педагоги, воспитатели детских садов, инструкторы по физической культуре. Наши педагоги участвуют как в региональных этапах всероссийских конкурсов, таких как «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», так и в областных, адресованных тем, кто уже состоялся в профессии, и молодым. Так, среди молодых учителей приобрел популярность конкурс «PROдвижение к вершинам мастерства».

О важности и востребованности конкурсов профессионального мастерства говорит тот факт, что в них приняли участие более 700 педагогов. Победители региональных этапов защищают честь Томской области на всероссийских финалах. В их числе не только жители областного центра, но и талантливые педагоги из образовательных учреждений районов области. Заметим, что победители региональных этапов конкурсов получают не только дипломы, но и финансовое поощрение - премию губернатора Томской области. Сейчас во всех муниципалитетах уже идет активная подготовка к новым профессиональным конкурсам 2021 года.

Томские педагоги - победители региональных этапов всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»

Селу нужны педагоги

На решение кадровой проблемы, с которой сегодня сталкиваются руководители большинства сельских школ, направлена федеральная программа «Земский учитель», стартовавшая в 2020 году. Суть ее состоит в том, что с учителем-предметником заключается договор, согласно которому педагог едет работать в сельскую школу и обязан проработать в ней не менее 5 лет, получая единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Томская область активно включилась в реализацию программы «Земский учитель», и в сельских школах приступили к работе 19 учителей - победителей конкурсного отбора. Один из них трудится в поселке Белый Яр Тегульдетского района.

- С помощью программы «Земский учитель» мы решили найти преподавателя биологии и химии в Белоярскую школу, - рассказывает Юлия Чигрин, начальник управления образования Тегульдетского района. - Выставили на сайт заявку, в которой прописали все условия и требования. Отметили непростое географическое положение поселка: Белый Яр расположен на противоположном берегу Чулыма, и во время распутицы сообщение с райцентром Тегульдет, другими селами района затруднено.

Регион активно включился в реализацию программы «Земский учитель».

На нашу заявку откликнулись претенденты из разных регионов России, а победителем стал Артем Новиков из Томска. Ему очень понравился поселок: простор, река, бор рядом, он сказал, что мечтал пожить в таких красивых местах! Артем Викторович увлекается туризмом, поэтому кроме уроков ведет кружок по программе дополнительного образования. Кандидатура этого учителя оказалась весьма удачной для Белоярской школы еще по одной причине: Новиков - человек семейный, его жена - педагог-психолог. Ее знания и опыт очень важны для сопровождения учебно-воспитательного процесса в школе. Поселковая администрация выделила семье Новиковых жилье - дом-особняк.

Добавим, что 17 педагогов - победителей конкурсного отбора по программе «Земский учитель» уже получили деньги, еще двое получат выплату в октябре.

Буду работать учителем

Еще один способ справиться с дефицитом профессиональных кадров - целевое обучение студентов в педуниверситете. Абитуриент, желающий получить профессию учителя, заключает договор с работодателем: он получает направление на учебу, обязуясь отработать затем не менее трех лет в школе.

- Ежегодно по целевым направлениям к нам поступают 75-90 студентов, - говорит Андрей Макаренко, ректор Томского государственного педагогического университета. - В 2020 году число целевиков возросло на 16% по сравнению с прошлым годом. Замечу, что эти абитуриенты неплохо подготовлены: средний балл ЕГЭ у них - 63,7. Как показывает практика, студенты целевого обучения мотивированы на работу в школе.

Следует отметить серьезную работу по профессиональной ориентации школьников педагогов и руководства томских школ и гимназий № 7, 11, 49. Выпускники получают направления на целевое обучение, приобретают профессии учителей информатики, иностранных языков, русского языка и литературы и возвращаются в родные школы уже преподавателями. Хорошо подготовленные, мотивированные абитуриенты приезжают учиться из школ Томского, Асиновского, Бакчарского Первомайского, Парабельского районов. Мы планируем продолжать работу по профессиональной ориентации школьников. Этой цели будут служить олимпиады и сетевой образовательный проект «Открытый педагогический класс». Учитель - одна из самых творческих профессий, и необходимо, чтобы ряды педагогов пополняли молодые.

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