Стать наставником и добрым другом

Элина Варзарова продолжила педагогическую династию, став учителем географии.

Внешне Элина Геннадьевна, пожалуй, не очень отличается от девушек-старшеклассниц, которым преподает географию: такая же юная, легкая, хрупкая. Тем не менее она педагог с семилетним стажем работы, человек, искренне любящий дело, которым занимается.

Впрочем, изначально Элина не планировала работать в школе. Она пошла по стопам своих родителей: училась в Томском государственном университете на геолого-географическом факультете, серьезно увлекалась геологическим направлением. Однако так сложилось, что в один из дней поменяла курс с исследования недр на педагогическую деятельность.

- Примерами в работе для меня служат моя первая школьная учительница Марина Ивановна Куценко, педагоги Елена Леонидовна Кукина, Людмила Николаевна Копылова и, безусловно, главный образец - моя мама, Валентина Николаевна Яковенко, преподаватель географии в школе № 37, - рассказывает с гордостью Элина. - Благодаря им я получила верные ориентиры в профессии, необходимую основу, что позволяет идти вперед, развиваться, расти.

Областной конкурс «PROдвижение к вершинам мастерства - 2020» - очередной шаг на пути покорения высот профессионализма. До него был не менее престижный конкурс «Педагогические горизонты - 2018», по итогам которого Элина Варзарова вошла в ТОП-10 лучших учителей региона. В прошедшем году она заняла 1-е место в городском конкурсе «Первые шаги в профессию - 2019».

- На площадке конкурса собралось почти 140 педагогических работников общего и дополнительного образования из 18 муниципалитетов Томской области в возрасте до 35 лет, - говорит победительница. - Конкуренция была серьезная, жесткий отбор, в очный этап прошли 67 учителей, претендовавших на 30 призовых мест. Победителями стали 10 участников, набравших наибольшее количество баллов в ходе испытаний (это были самопрезентация и деловая игра). Мне посчастливилось попасть в их число.

Конечно, тем учителям, кого жюри признало лучшими, не просто улыбнулась удача. Каждый участник готовился к конкурсу кропотливо и долго. В помощь Элине Геннадьевне была мощная научно-методическая база Академического лицея, собственный опыт и наработки. Хорошо поддержали ее любимые 11-классники, у которых педагог является классным руководителем. Конкурс - это всегда обмен опытом. Кое-что Элина открыла для себя, что-то полезное получили от нее коллеги...

Сейчас жизнь вошла в привычное русло, продолжаются трудовые будни. Больше тысячи детей занимаются в Академическом лицее им. Г. А. Псахье, с 5-го по 11-й класс им преподают географию. Современное поколение школьников сызмальства умеет пользоваться поисковыми системами в Интернете, ГУГЛ-картами, у каждого в смартфоне есть навигатор. Что нужно сделать учителю, чтобы сберечь в детях интерес к географии как нужной человеку науке?

- Эра геоинформационных систем и технологий кажется детям исключающей саму необходимость знания географии. С этим явлением я борюсь на своих уроках, - говорит Элина Варзарова. - Со своей стороны стараюсь привлечь их внимание с помощью применения новых технологий и передовых педагогических практик, использую на уроках обучающие игры. Учителю важно все время быть в состоянии творческого поиска, быть проводником знаний, которые помогут ребятам выстроить собственную траекторию развития, стать успешными в жизни.