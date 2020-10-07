Умножая молодость на знания

В нынешнем году в «Мариинке» сложилась отличная команда молодых учителей. фото: из архива Мариинской СОШ

Светлана Никитична на посту руководителя уже более 10 лет. Ее команда - это не только «оборона» из опытных специалистов, но и уверенно идущие вперед молодые учителя. И в каждом она видит индивидуальность и профессиональный потенциал.

- Вообще, средний возраст нашего коллектива - 45 лет, но радует, что в этом году сложилась целая команда молодых учителей, находящихся в близком возрастном диапазоне. Они очень споро и эффективно работают, - рассказывает Светлана Татаркина. - Мне нравится в них надежность, отсутствие суетности, желание вникнуть в проблему и спокойно с ней работать.

- Елена Гангазова - одна из ярких представителей «молодой гвардии», - продолжает собеседница. - Она работает в начальной школе уже более пяти лет и обладает педагогическим даром. Очень спокойная и основательная, умеет работать с детьми... Ее коллега Виктория Бойко пришла к нам из системы дополнительного образования. Собранная и справедливая, одновременно добрая и строгая. Разносторонний и увлеченный педагог…

Также в числе талантливых молодых учителей Антон Кругликов. Обязанности заместителя директора по воспитательной работе он отлично совмещает с преподаванием танцев (в рамках внеурочной деятельности). В резерве управленческих кадров и учитель информатики Марина Медведева. С ее приходом дети начали успешно сдавать экзамен по этому предмету. «В 2020 году наш выпускник Армен Геворкян получил 100 баллов, - вспоминает С. Татаркина. - Это закономерная победа и его и преподавателя.

- Хочу также выделить целую группу преподавателей английского языка, - добавляет директор. - Наталия Поварницына, Олеся Тахтарова, Екатерина Хлебникова и Евгения Байнова - это слаженная команда, они вовлекают в изучение предмета каждого ребенка. Отличная оценка их работы - призовые места в конкурсах, олимпиадах, успешная защита проектов.

Гордостью школы, по мнению ее руководителя, являются и молодые математики. Артем Сабельфельд - ответственный и внимательный педагог: итоговые баллы его учеников растут из года в год. А его коллега по цеху Данил Сериденко, потомственный учитель, на работу в родную СОШ вообще пришел еще до окончания вуза. «Очень деликатный и спокойный. Несмотря на молодость, держит дисциплину, за советами всегда обращается к старшим товарищам», - замечает Светлана Никитична.

Судьба каждого ребенка всегда в приоритете и у учителя истории и обществознания Марии Рисс. Она имеет первую квалификационную категорию, использует собственные методики и наработки.

В непростых условиях в Мариинской СОШ приходится работать учителю физической культуры Виталию Строгалову. В историческом здании школы - всего два небольших зальчика для занятий, гимнастический и тренажерный. «Тем не менее уроки физической культуры самые любимые у детей, очень содержательные и динамичные. Ученики, несмотря на достаточно скромные условия, участвуют в соревнованиях и получают достойные награды», - продолжает С. Татаркина.

Замыкает рассказ (но только по алфавиту) о молодых специалистах Мариинской СОШ Елена Чернышева - учитель русского языка и литературы.

- Она пришла в школу студенткой и навсегда осталась учителем. Трудолюбивая, последовательная и спокойная, - говорит директор говорит. - Показатель ее работы, как и ее коллег, - отличные знания учеников, а главное, их хорошее настроение и желание ходить в школу. Ведь каждый урок наши преподаватели стараются превратить в удивительное путешествие в мир знаний. Тепло своей души они дарят каждому ребенку.

Светлана Татаркина на посту директора уже более 10 лет. Фото: из архива Мариинской СОШ.

Я очень люблю свой коллектив и свою профессию. От всей души поздравляю всех учителей с праздником! В этот день, как и во все оставшиеся, я желаю коллегам внутренней бодрости и любви к своим детям. Желаю, чтобы в жизни каждого учителя все складывалось светло и позитивно, потому что это нам очень нужно!

Светлана Татаркина, директор Мариинской СОШ № 3 города Томска