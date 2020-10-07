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Успеть за 33 дня: томский путешественник открыл маршрут «Золотое кольцо Сибири»

Егор Ковальчук отправился в путь длиной 10 тысяч километров на велосипеде
Анна Захарова
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На велосипеде путь томича по «Золотому кольцу Сибири» займет 33 дня.

На велосипеде путь томича по «Золотому кольцу Сибири» займет 33 дня.

Фото: Анна Захарова

С чем у вас ассоциируется Сибирь? Обычно говорят: лютые морозы, суровые люди, медведи... Даже местные жители не до конца знают родные места. Однако теперь сибиряки смогут увидеть свой край по-новому.

Специально для этого Российское географическое общество (РГО) разработало межрегиональный туристический маршрут «Золотое кольцо Сибири», который проходит через основные достопримечательности 10 регионов СФО. Планируется, что путешествие протяженностью в 10 тысяч километров займет 16 дней. 2 октября первый турист – томич Егор Ковальчук – открыл маршрут на велосипеде.

Миссия трудна, но выполнима

Старт путешествия Егора начался символично – от Томского государственного университета. Далее он отправился в Новосибирск, потом в Белокуриху, Горно-Алтайск, Артыбаш, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск, Улан-Удэ... Спортсмен намеревается преодолеть маршрут за 33 дня.

Трудностей Егор не боится, говорит, что готов к ним и морально, и физически. За плечами спортсмена уже несколько серьезных поездок. Так, в 2014-2016 годах он проехал вокруг света на велосипеде, преодолев 54 тысяч километров, а в уходящем году совершил экспедицию с севера на юг Африки, пересек 12 стран, оставив за собой 15 тысяч километров.

– Сейчас маршрут проходит в октябре и ноябре в непростых условиях, и для меня как для спортсмена это, конечно же, вызов. Главная моя задача – показать Сибирь. Она действительно интересна. На мне сейчас лежит большая ответственность – транслировать, вобрать самое лучшее и отдать это, показать мир природы, а также рассказать о том, как важно заниматься при этом спортом, – поделился Егор Ковальчук.

Егор Ковальчук рассказал, какие трудности и открытия ждут его по дороге.

Егор Ковальчук рассказал, какие трудности и открытия ждут его по дороге.

Фото: Анна Захарова

Миссия Егора действительно важна. Он – первый турист маршрута, который Русское географическое общество разрабатывало с 2016 года. Для организации проекта были отобраны достопримечательности в 12 регионах Сибири. Кроме того, запущен специальный портал на русском, английском и китайском языках, где размещена карта пути, а также информация об особенностях и достопримечательностях каждого региона. Поездки по «Золотому кольцу Сибири» будут реализовывать местные туроператоры. В маршруте продумана максимально удобная транспортная логистика между регионами. Для туристов предусмотрены комфортабельные гостиницы.

Округ приглашает гостей

Проект создан, чтобы люди получили наиболее полное представление о Сибири: путешествие затронет самые интересные природные и культурно- исторические места округа, быт, традиции и гастрономию народов, населяющих Сибирь.

– Это проект создания единого кольца по Сибири, чтобы дать возможность сибирякам, россиянам и иностранцам узнать наш край. Сегодня Сибирь – это не только для иностранцев, но и для жителей центральной части России, – считает первый заместитель председателя Томского отделения РГО Евгений Ковалевский.

Молодого спортсмена поддержал знаменитый томский путешественник Евгений Ковалевский.

Молодого спортсмена поддержал знаменитый томский путешественник Евгений Ковалевский.

Фото: Анна Захарова

Координатор проекта, член федеральной комиссии РГО по развитию туризма Юлия Калюжная отметила, что велопутешествие по «Золотому кольцу» – важный этап для развития внутреннего туризма в Сибири.

– Томская область – один из старейших регионов, очень отрадно, что именно с Томска начинается этот маршрут. И Сибирь – это не просто дикий, холодный, неизведанный край, но это еще и сосредоточение культуры, образованности, интересных туристических объектов, – отметила, в свою очередь, председатель областного комитета по развитию внутреннего и въездного туризма Ирина Лахтионова.

Кстати, сибиряки смогут совершить путешествие вместе с Егором: в дороге он будет вести прямую трансляцию, которую можно посмотреть в его видеоблоге и на сайте проекта. По итогам своего велосипедного тура наш герой собирается снять фильм.

К 2021 году Русское географическое общество планирует разработать зимний маршрут.

К 2021 году Русское географическое общество планирует разработать зимний маршрут.

Фото: Анна Захарова

Добавим, что Русское географическое общество планирует к лету 2021 года разработать зимний маршрут. «Это будет новый вариант, когда туристы смогут зимой посетить Сибирь, увидеть интересные места. Зимний вариант будет значительно отличаться от летнего», – приоткрыла секрет Юлия Калюжная.

Для справки: организаторами велопутешествия выступили Томское отделение РГО, АНО «Золотое кольцо Сибири» и другие. Руководитель проекта – почетный президент Российского географического общества академик Владимир Котляков.

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