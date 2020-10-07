Педагоги отправились в «Сириус», а ученики готовятся в путь

Слушателями программы в центре «Сириус» станут десятки педагогов из регионов России.

Девять лучших педагогов и воспитателей из Томской области отправляются в образовательный центр «Сириус». Они стали участниками программы повышения квалификации, которая пройдет 5-10 октября.

Томичи получили эту возможность по итогам конкурсного отбора претендентов на участие в программе повышения квалификации «Конструирование индивидуальных траекторий развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: от педагогической идеи к образовательной практике». Знакомство с коллегами, передовым оборудованием и новейшими разработками ждет наших земляков.

Отбор в программу проходил на основе конкурса резюме и по итогам оценки творческого задания, которое выполняли соискатели. Дополнительные баллы кандидаты получали благодаря рекомендательному письму от Регионального центра развития образования.

Слушателями этой программы станут более 70 педагогов и воспитателей из 29 регионов России. От нашей области в список вошли трое представителей районов и шестеро педагогов из Томска. Это Елена Астахова, педагог начальных классов школы № 28; Марина Завьялова, педагог-психолог лицея № 8; Светлана Захаренко, учитель английского языка детского центра образовательной робототехники ТГПУ и школы «Перспектива»; Анна Матвеева, старший воспитатель детского сада № 86. Также в «Сириус» поедут два педагога-психолога - Олеся Тюкаева (детсад № 82) и Евгения Чебаненко (детсад № 57).

Оценили эксперты и уровень подготовки сельских педагогов. От районов Томской области в Сочи едут Галина Богданова, музыкальный руководитель детсада «Полянка» (пос. Мирный Томского района), и еще два педагога-психолога из северной глубинки: Людмила Булдакова представляет город Стрежевой, Ольга Кондратюк - Верхнекетский район.

- Мы всем коллективом гордимся, что Галина Богданова - наша молодая, но уже достигшая больших успехов коллега, - будет представлять Томский район на таком высоком уровне, - говорит Александра Пшеничникова, старший воспитатель детского сада «Полянка». - Галина Анатольевна придумала немало авторских методик, ищет интересные формы занятий с детьми, дважды завоевывала звание «Воспитатель года». Ее успех - результат серьезной, каждодневной работы. Резюме на конкурс отправляли со всей России более 70 педагогов, и она набрала 90 баллов из ста! Это перспективный работник и интересный человек, участие в программе пойдет ей на пользу.

Добавим, что успешно прошли конкурсные отборы на участие в образовательных программах центра «Сириус» и трое томских школьников. Экспертным советом образовательного фонда «Талант и успех» по направлениям «Наука» и «Литературное творчество» были подведены итоги конкурсных отборов на программы для школьников, которые будут реализованы в октябре-ноябре 2020 года. По итогам конкурсного отбора право поехать в Сочи получают 10-классница Северской гимназии Елена Бабичева и двое 9-классников из Томска - Артем Агафонов (физико-технический лицей) и Константин Зюбин (школа № 32).