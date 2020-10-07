Как планировать карьеру и жизненный путь

Центр «Планирование карьеры»: здесь учат побеждать!

Четверть века назад ее обвиняли в стремлении воспитывать карьеристов. А сегодня эти «карьеристы» становятся научно-технической, бизнес- и медиаэлитой, которой гордится не только Томская область, но и Россия.

Директор Центра «Планирование карьеры» Наталья Огнева в преддверии 25-летнего юбилея учреждения вспоминает о главном и планирует будущие проекты.

Свобода выбора

- Мы появились в интересное время - время ломки прежней системы образования и попытках построить новую. Это время принятия Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», в котором «гражданам Российской Федерации гарантируется свобода выбора высшего профессионального образования, - говорит Наталья Огнева. - Но о том, как распоряжаться этой свободой, нельзя найти ни в одном законодательном акте - ни в то время, ни сейчас.

По факту все учебно-производственные комбинаты были закрыты. А это было единственное место, занимавшееся профессиональной ориентацией. В такое непростое время появилась идея создания центра со странным и непривычным для постсоветской эпохи названием - «Планирование карьеры». Некоторые чиновники даже презрительно отзывались о нашей идее, говорили, что непедагогично воспитывать карьеризм у молодого поколения. Но мы были уверены в своей правоте и в нашей миссии - помочь ребенку сориентироваться в этой свободе выбора, свалившейся на него после окончания школы. Можно сказать, что Центр «Планирование карьеры» родился вопреки, а не благодаря...

- Так наконец появилась лаборатория «Планирование карьеры» - сердце нашего учреждения, - продолжает Наталья Огнева. - Ее педагогами и психологами были разработаны и внедрены авторские образовательные программы, которые стали частью регионального компонента и до сих пор преподаются в школах Томской области. А ведь было время, когда некоторые директора школ воспринимали нас как конкурентов, не понимая потенциала использования нашего профориентационного ресурса в интересах ребенка.

Учителя и ученики

С годами центр взял курс на научные достижения, расширился преподавательский состав, к сотрудничеству пригласили бакалавров томских вузов. «Очень талантливая молодежь. Мне вообще везет на хороших и умных людей», - считает Наталья Огнева.

Сегодня педагоги и ученики центра уверенно участвуют в конкурсах и чемпионатах любого масштаба. Они привозят призы и награды из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, Италии, Индии и других стран. Например, команда робототехников центра три года подряд побеждала в международном чемпионате по роботраффику (университет «Технион», Хайфа, Израиль), что беспрецедентно для российской образовательной робототехники.

Ребята из ЦПК создали «умную» теплицу и «умный» светофорный перекресток, интеллектуальный беспилотный автомобиль, робота-уборщика и робота-футболиста, разрабатывают концепцию цифровых платформ для действующих предприятий. Неудивительно, что такой материально-технической базой в регионе не может похвастаться ни одно учреждение дополнительного образования. Заметим, что все это приобретено на выигранные гранты.

В общем, сегодня Наталье Робертовне не приходится ничего доказывать. За 25 лет около 50 тысяч выпускников определились со своим профессиональным будущим и сделали успешную карьеру.

Впрочем, не все, задуманное Огневой, пока осуществилось. Скажем, она мечтает открыть в центре лабораторию спектрального анализа и возродить гендерное образование... Что же, все еще впереди!

Поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю взаимопонимания, доверия и гармоничного диалога со своими учениками!

Наталья Огнева, директор МАОУ «Планирование карьеры».