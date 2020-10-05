Сибирская охота на Симане - это по-нашему!

Пятнистых оленей сюда завезли еще в 2007 году.

Много лет назад специалистам ООО «Сибирская охота», создавшим охотничью базу на острове Симан, предложили изучить опыт разведения диких животных в Завидове, где расположено президентское охотхозяйство.

Сказано – сделано! Сегодня общество «Сибирская охота» Кожевниковского района на своей обширной (более 17 тысяч гектаров) территории является одним из крупнейших воспроизводителей диких животных в регионе. Ну и, конечно, славится своей охотничьей базой.

- Поохотиться к нам может приехать любой желающий, со своим ружьем и всеми разрешительными документами, - рассказывает директор общества Андрей Дятлов. - Охотятся в основном на оленей, мы завезли их еще в 2007 году. Но вообще здешние места богаты всякой птицей и зверьем. У нас можно охотиться на боровую, полевую, болотно-луговую и водоплавающую дичь, на зайца, лисицу, барсука, бобра, норку.

Командир парашютного звена Виктор Сорока любит охотиться в этих местах в свободное от занятий время.

Специалисты отмечают, что биотехнические мероприятия, которые регулярно проводят сотрудники «Сибирской охоты», дают свой результат. Судя по динамике численности коренных видов диких животных, она растет практически по всем видам. К примеру, увеличилась численность косули: угодья на острове для нее самые подходящие. Постоянно подкармливаемые, эти животные живут здесь круглый год. Заметим, что сибирская косуля занесена в Красную книгу Томской области и является гордостью нашего региона.

Правда, как отмечает Андрей Александрович, не все охотники бережно относятся к богатствам леса. В период весенней и осенней охоты на озера приезжает немало тех, кто получил разрешение на водоплавающую дичь. Они разжигают костры, из-за чего нередко возникают пожары. Остров Симан горит каждую весну, поэтому сотрудникам «Сибирской охоты» приходится ежегодно проводить противопожарные мероприятия, тушить пожары, бороться с браконьерами и нарушителями порядка.

На острове Симан не только отличная охота…

Для местных жителей и пенсионеров разрешения на охоту на боровую и водоплавающую дичь, лису и зайца выдаются бесплатно. Для остальных охотников стоимость лицензии договорная (в зависимости от размеров животного).

… еще и отличная рыбалка!

Ко всему прочему, на Симане еще и отличная рыбалка: на территории хозяйства свыше сотни больших и малых озер. В искусственных водоемах плещутся специально завезенные сюда белый амур, толстолобик, зеркальный карп и сазан.

На базе «Сибирская охота» одновременно могут остановиться до 15 охотников и рыбаков (хозяйство имеет на своей территории огороженный маральей сеткой участок в 25 гектаров). К услугам гостей современный гостиничный комплекс со спутниковым телевидением, баней, бильярдом и пр. Можно арендовать квадроциклы или снегоходы, пострелять по тарелочкам, пообщаться с лошадями и другими домашними животными.

К услугам гостей – современный гостиничный комплекс со всеми благами цивилизации.

В общем, если вы любитель таежной экзотики и еще не бывали в «Сибирской охоте» на острове Симан, самое время туда отправиться. Сезон открыт!

ООО «Сибирская охота»: Томская обл., Кожевниковский район, левобережье Оби, правая сторона протоки Симан, неподалеку от села Ерестная. Основная водная магистраль - протока Симан. Тел. +7 (983) 236-26-25. Адрес в Томске: ул. Гагарина, 7, оф. 610. Тел. (3822) 511-131; ф. 511-505.

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