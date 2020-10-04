Коронавирус в Томске, последние новости на 4 октября 2020 года: +108 новых случаев за сутки, коэффициент распространения вырос до 1,22

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,21 (вчера был 1,19). Фото: из открытых источников

4 октября в Томской области выявлено 108 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 7876 человек. Среди нововыявленных заболевших у 33 человек нет симптомов инфекции, у 54 имеются признаки ОРВИ, у 21 томича диагностирована пневмония. К сожалению, число жертв пандемии за минувшие сутки возросло: стало известно о смерти еще одного пациента заболешвего "короной". Он стал 88 жертвой пандемии в нашем регионе.

- Пациент – старшей возрастной категории - входил в группу риска по сопутствующим заболеваниям: сахарному диабету и ожирению. Инфекция осложнялась тяжелым течением пневмонии, сепсисом, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, дыхательной и полиорганной недостаточностью, - прокомментировали в оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 70 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6476 человек. В обсерваторе под Томском на карантине находится 66 постояльцев.

Данные на 4 октября. Фото: из открытых источников

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и равен 1,22 (вчера был 1,21).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 1 ноября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.