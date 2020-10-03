Квартиры нарасхват: в Томске по итогам III квартала спрос на вторичное жилье увеличился на 44%

В период пандемии россияне отнюдь не утратили интереса к приобретению жилья. Фото: из открытых источников

III квартал 2020 года стал для сферы недвижимости и, в частности, для сегмента вторичного жилья во многом ключевым, отмечают аналитики портала «Авито Недвижимость». После сложного периода в середине весны, ознаменовавшегося введением самоизоляции и падением покупательской активности, уже к маю отечественный рынок взял курс на восстановление.

Цены пошли вверх

Однако наиболее впечатляющие показатели зафиксированы за последние три месяца. Так, в целом по России спрос на «вторичку» вырос на 56,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45,8% – в годовом выражении.

Вопреки общему мнению, на вторичном рынке может оказаться и квартира в новом доме. Фото: из открытых источников

Стоимость квадратного метра «вторички» в РФ также подорожала, сообщает «Авито Недвижимость». За год она поднялась на 6,1%, составив в среднем 56 565 руб., а за квартал увеличилась на 1,8%. В Томске же спрос в период с июля по сентябрь вырос на 43,8% по сравнению со II кварталом и на 50,7% – за последние 12 месяцев.

– При условии прогнозируемого течения второй волны пандемии есть все основания полагать, что заданный вектор определит развитие рынка вторичной недвижимости и в последующие месяцы, а цена на квадратный метр во «вторичке» еще как минимум несколько месяцев будет расти вверх, – говорится в сообщении портала.

На активный интерес к приобретению недвижимости со стороны россиян повлияло несколько факторов. Во-первых, последовательное снижение Центробанком РФ ключевой ставки привело к обновлению ипотечных предложений. Во-вторых, нестабильный курс рубля и падение реальных доходов также повысили привлекательность вложения средств в недвижимость в глазах россиян как обоснованной и надежной меры для сохранения накопленного капитала.

Ажиотажным спросом на рынке не преминули воспользоваться продавцы, что привело к увеличению количества предложений в категории вторичной недвижимости. Повышение спроса и предложения повлекло за собой закономерное удорожание цен.

На юге тепло, но дорого

Эксперты «Авито Недвижимости» проанализировали ситуацию со спросом, ценами и их динамикой на рынке вторичного жилья в крупных городах России. По данным, которые приводит пресс-служба портала, в III квартале 2020 года наибольший рост интереса к покупке квартир продемонстрировала Москва, где показатели выросли вдвое.

В первую пятерку по темпам роста спроса за квартал входят Казань и Ростов-на-Дону, а за год лидерами по этому показателю стали Краснодар, Севастополь и Симферополь. Что в очередной раз подтверждает инвестиционную привлекательность южных регионов страны для потенциальных покупателей.Для сравнения, на втором месте после столицы с увеличением на 86,1% расположился Саратов (аналитики не объясняют причин такого всплеска). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где спрос вырос на 83% за последние три месяца.

Почем жилой «квадрат»?

Как подтверждает исследование «Авито Недвижимости», в рейтинге стоимости жилья лидирующие позиции традиционно занимают Москва и Санкт-Петербург. В этих городах квадратный метр в среднем обходится в 213 849 руб. и 123 547 руб. соответственно.

Если решили покупать квартиру, лучше заранее определиться с критериями выбора. Фото: из открытых источников

Почти вплотную к северной столице приблизился город Сочи, где стоимость квадратного метра равна 119 019 руб., а замыкают первую пятерку Севастополь (92 192 руб.) и Казань (79 538 руб.). В Томске этот показатель – цена «квадрата» для вторичной недвижимости – зафиксирован на уровне 59 666 руб.

Любопытно, что в сравнении со II кварталом 2020 года «вторичка» наиболее заметно поднялась в цене именно в Томске (+3,3%), а также в Калининграде (+3,6%) и Сочи (+3,2%). В годовом выражении темпы роста цен на вторичное жилье в регионе составили 10,7%. Существеннее всего эти цифры выросли в Сочи (+19%), Иркутске (+13,2%) и Москве (+11,6%).

Квартирный ликбез

Поясним, что в представлении большинства покупателей новостройка – это новый или недавно построенный дом, а вторичное жилье – непременно квартира старого жилого фонда. Однако такое определение не вполне точное.

В Томске по сравнению со II кварталом 2020 года «вторичка» заметно поднялась в цене. Фото: из открытых источников

На вторичном рынке может оказаться и квартира в совершенно новом доме, например, если застройщик захочет попридержать ликвидные объекты на некоторое время. После ввода в эксплуатацию компания-застройщик оформляет право собственности сначала на себя, а потом продает жилье как на вторичном рынке. Ну а первичное жилье – это, собственно, те квартиры, на которые еще не оформлено право собственности.