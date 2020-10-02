Коронавирус в Томске, последние новости на 3 октября 2020 года: + 91 человек, число заболевших коронавирусом в России увеличилось почти вдвое

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 75 человек Фото: из открытых источников

На утро 3 октября в Томской области зафиксировано 7670 случаев заражения COVID-19. Из них 91 новый пополнили статистику вчера. Среди нововыявленных заболевших у 23 человек нет симптомов инфекции, у 43 имеются признаки ОРВИ, у 25 томичей диагностирована пневмония. К счастью, число жертв пандемии за минувшие сутки не возросло: их по-прежнему насчитывается 87.

Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6350 Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление еще 75 человек. Общее число исцелившихся от " короны" составляет теперь 6350. В обсерваторе под Томском на карантине находится 60 постояльцев.

В коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 51,1% мест.

Коэффициент распространения инфекции продолжает расти и сегодня равен 1,19 (вчера был 1,13)

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, продлен до 30 сентября включительно. До этого времени сохраняются запрет на проведение массовых мероприятий и обязательный масочный режим.

Число новых случаев удвоилось

С начала сентября в России количество заразившихся коронавирусов увеличилось вдвое. Сейчас по стране зарегистрировано более 9 тыс. заболевших. В Москве, например, суточный прирост увеличился в четыре раза (c 641 до 2704 человек). За прошедшие сутки в России умерли 186 человек. Общее число заразившихся достигло 1 194 643. Выздоровели за все время — 970 296 человек.